Sì, Resident Evil 4 Remake ha ora “quella” mod per Ashley

Resident Evil 4 Remake è da poco arrivato sugli scaffali dei negozi, sebbene i fan si stiano dilettando con alcune mod più o meno interessanti.

Il remake del quarto episodio della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) propone tante novità e una grafica decisamente migliore rispetto al gioco uscito anni fa su Nintendo GameCube.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Ora, dopo che un fan ha deciso di migliorarlo tecnicamente, nei limiti delle possibilità, qualcun altro ha pensato di rilasciare una mod “vietata ai minori”, relativa al personaggio di Ashley e non solo.

Come riportato anche da DSO Gaming, è stata da poco rilasciata la prima nude mod di Ashley per il remake di Resident Evil 4, con sorpresa di nessuno.

Sapevamo tutti che sarebbe successo prima o poi e, ovviamente, la mod è da ora disponibile per il download. Attenzione, però: non vi segnaleremo direttamente il link diretto per scaricarla, ne pubblicheremo alcuna immagine esplicita della stessa, spiacenti.

Entrando nel dettaglio, però, attualmente esistono due tipi di mod: la prima è relativa a un nudo integrale per la ragazza, mentre la seconda è invece relativa a un vestito “sexy” da farle indossare.

Oltre ad Ashley, le cosiddette nude mod sono state rese disponibili anche per Leon e Luis, quindi c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Restando in tema RE4, Capcom ha voluto ricordarci che è in arrivo anche la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, attualmente non presente nel remake.

Ma non è tutto: alcuni giorni fa un datamine avrebbe svelato riferimenti a Separate Ways su Resident Evil 4 Remake: un nuovo DLC gratis è in arrivo?