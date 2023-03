Resident Evil 4 Remake è ora più bello da vedere, grazie ai fan

Resident Evil 4 Remake è da poco arrivato sugli scaffali dei negozi, riportando in auge un grande classico ma in chiave moderna, sebbene ora i fan hanno deciso di renderlo più bello da vedere.

Il remake del quarto episodio della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) propone un gran numero di novità e una grafica ben diversa rispetto al gioco uscito anni fa su Nintendo GameCube.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Ora, dopo che un fan ha deciso di mettere a paragone il remake con il gioco originale, facendo emergere tutte le differenze del caso, qualcuno ha ben pensato di migliorarlo tecnicamente, nei limiti delle possibilità.

Come riportato anche da Wccftech, un paio di nuove mod per il remake di Resident Evil 4 sono ora disponibili per il download, migliorano la grafica del gioco e risolvendo alcuni dei problemi riscontrati nel gioco originale, come le ombre troppo scure e altro ancora.

La prima di queste mod è Clarity HDR Filters che, come dice il nome, migliora la nitidezza ma può essere utilizzata solo con GPU NVIDIA e GeForce Experience. La potete scaricare da questo indirizzo, in forma gratuita.

La seconda nuova mod è il preset Visual Overhaul ReShade, che presenta shader personalizzati per l’occlusione ambientale e l’illuminazione globale, bloom migliorato, sharpening e correzione del colore e del contrasto. Il preset migliora notevolmente alcuni elementi visivi del gioco, come le ombre, l’illuminazione e altro ancora. Insomma, come si dice in questi casi, buon download e buon divertimento.

Restando in tema, Capcom ha voluto ricordarci che è in arrivo anche la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, attualmente non presente nel remake.

Ma non solo: un datamine avrebbe svelato riferimenti a Separate Ways su Resident Evil 4 Remake: un nuovo DLC gratis è in arrivo?