Corsair: tanti accessori PC a prezzi imperdibili su Amazon! Sconti sino al 38%

Avete bisogno di nuovi mouse, tastiere o altri accessori per la vostra postazione PC? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente, sul noto portale e-commerce Amazon è stata lanciata una serie di offerte sui prodotti della linea Corsair che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente quella relativa alla tastiera Corsair K65 Rapidfire RGB, con layout Italiano, che attualmente potete portarvi a casa a soli 104,99€, rispetto agli usuali 149,99€ di listino, per un risparmio reale pari a 45€.

Dotata degli switch meccanici CHERRY MX che garantiscono un’altissima precisione oltre a un’affidabilità davvero sopra la media, la tastiera gaming meccanica compatta Corsair K65 Rapidfire è unica anche per via dell’assenza del tastierino numerico, aspetto che consente di utilizzarla al meglio con qualsiasi configurazione di PC desktop gaming e con la possibilità di ricollocarla con estrema facilità, senza rendere difficoltosi i movimento con il mouse. Insomma, l’ideale per chi cerca avanguardia e manualità.

La tastiera gaming meccanica compatta Corsair K65 Rapidfire offre prestazioni affidabili e accurate, grazie al 100% di anti-ghosting con rollover a 104 tasti. Utilizzando il software proprietario Corsair iCue potrete assegnare singolarmente a ciascun tasto un colore e un’intensità specifici, garantendo una completa personalizzazione.

