Control perfetto su PS5, problemi di stuttering su Xbox Series X

Control Ultimate Edition ha fatto finalmente il suo debutto questa settimana su PS5, e la nostra video analisi ha fugato ogni dubbio in merito al fatto che si tratti di un upgrade sostanziale rispetto alle versioni della scorsa generazione.

Adesso, Digital Foundry ha realizzato un confronto tra l’edizione per PS5, che viene fornita agli abbonati a PlayStation Plus senza costi aggiuntivi, e quella per Xbox Series X, rilevando alcune differenze di non poco conto.

Come riferisce Digital Foundry, «Series X esibisce dello stutter che non viene visto su PS5 – a prescindere da che sia impostata sulla modalità grafica o performance».

«Spunta con l’arrivo di elementi dell’UI sullo schermo e nella traversata standard, e può distrarre», chiarisce l’analisi del portale inglese.

La buona notizia è che, a quanto appreso dall’etichetta, ci sarebbe già una patch al vaglio per capire come risolvere la problematica.

«Remedy sta cercando di risolvere in una futura patch, ma è la sola macchia in un altrimenti davvero rifinita esperienza a 30fps con un lavoro bellissimo sul ray tracing», viene riferito.

DF concorda con il parere espresso da SpazioGames, in ogni caso, nel consigliare di giocare Control nella sua modalità a 60fps, che ritiene «il miglior modo per godersi il gioco» che sia su PS5 o su Xbox Series X.