Con il nuovo aggiornamento, le console Xbox vogliono salvare il pianeta

La tecnologia è molto più inquinante di quello che sembra, ma Xbox vuole fare la sua parte con il nuovo aggiornamento che punta al risparmio energetico.

Xbox Series S quindi, pur essendo piccola è capace lo stesso di produrre inquinamento purtroppo.

Console che, per altro, recentemente è aumentata di prezzo in alcune parti del mondo, rimanendo comunque la soluzione più economica per la next-gen.

E se l’aumento del costo delle bollette ha colpito anche i videogiochi ovviamente, ora Xbox prova a proporre una soluzione.

Xbox è ora la prima console carbon aware, ovvero attenta alle emissioni di carbonio, con un aggiornamento che sarà presto disponibile per tutti.

L’annuncio è arrivato ovviamente dal sito ufficiale, nel quale vengono spiegate le funzionalità di questo interessante update.

In un obiettivo generico per Microsoft di diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2030, le console Xbox saranno le prime ad offrire download e aggiornamenti di giochi che rispettano i livelli massimi di emissioni di anidride carbonica.

Queste due attività verranno ottimizzate in modo che vengano avviate in un momento in cui la console può utilizzare la maggior quantità di energia rinnovabile.

Quando la console è collegata, connessa a Internet e sono disponibili i dati regionali sull’intensità delle emissioni di anidride carbonica, Xbox pianificherà gli aggiornamenti di gioco, app e sistema operativo in orari specifici. Ovvero, durante la finestra di manutenzione notturna che potrebbe comportare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, a causa di una maggiore percentuale di elettricità proviene da fonti a basse emissioni di carbonio sulla rete elettrica.

A partire da oggi, gli utenti Xbox Insider noteranno che le loro console si aggiorneranno automaticamente con l’opzione di spegnimento impostata sul risparmio energetico. Questo aggiornamento una tantum delle impostazioni di alimentazione ridurrà il consumo energetico mentre la console è spenta e non influirà sulle prestazioni, sul gameplay o sulla capacità della console di ricevere aggiornamenti notturni di sistema, giochi o app.

Aspettiamo di vederlo in azione per sapere se, effettivamente, potrà realizzare un impatto significativo sul tema del risparmio di risorse energetiche. Se non altro è un’iniziativa lodevole.

