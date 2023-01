Anche Microsoft si butta sulle intelligenze artificiali, precisamente con $10 miliardi

Quello delle intelligenze artificiali è sicuramente il tema del momento e del futuro, nel quale Microsoft vuole buttarsi con un investimento da record.

La compagnia dietro ad Xbox è come sempre all'avanguardia per quanto riguarda il mondo della tecnologia.

In un periodo dove, lato gaming, sta lottando duramente contro la Federal Trade Commission per l’ormai famosa e famigerata acquisizione di Activision Blizzard.

E se le intelligenze artificiali sono anche un tema molto dibattuto oltre che in voga, Microsoft ha seriamente volontà di investirci.

Come riporta Windows Central, infatti, Microsoft potrebbe investire $10 miliardi in OpenAI, una delle aziende leader nel settore delle intelligenze artificiali del momento.

La notizia arriva a seguito dell’altra rivelazione per cui il colosso tecnologico vorrebbe incorporare ChatGPT (il famosissimo chatbot) e le IA all’interno delle suite di Office e Bing.

Al momento non è chiaro se l’affare sia stato finalizzato o meno, ma molteplici fonti riportano queste volontà di Microsoft di investire nel settore.

Con l’eventuale manovra, Microsoft otterrebbe il 75% dei profitti di OpenAI fino a quando Microsoft non avrà restituito il suo investimento. Dopodiché, il colosso di Redmond modificherebbe la sua quota verso il 49% di OpenAI.

Mentre Microsoft e OpenAI al momento non hanno voluto commentare l’accordo, non è altrettanto chiaro se e come questo investimento potrebbe essere relativo anche a future attività in ambito Xbox.

Ovviamente lo sarà in qualche misura, perché quello delle IA è un trend che diventerà sempre più diffuso come dimostrano anche gli investimenti della concorrenza.

D’altronde già anni fa Microsoft aveva mostrato interesse per la questione, ma in un ambito del tutto diverso rispetto a quello relativo a OpenAI.

