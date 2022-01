Architetta un piano articolato per rubare… le carte dei Pokémon: arrestato

Un po’ tutti amiamo le carte Pokémon, diciamolo serenamente. Sia i più grandi fan degli animaletti più famosi del mondo, sia i neofiti rimangono affascinati davanti alle tipologie, le varietà e le illustrazioni di queste creature che hanno fatto compagnia a intere generazioni.

Così, volenti o nolenti, un po’ tutti abbiamo avuto a che fare con le tantissime trading card dei Pokémon. Solo che qualcuno si è un po’ lasciato prendere la mano. Un po’ troppo, a dire il vero.

È il caso del signor Eric Jerome Drake che, come riferito dal notiziario WFLA News, è stato arrestato con l’accusa di furto, dopo essere stato colto in flagrante mentre rubava presso un punto vendita della nota catena Walmart, in Florida. La refurtiva che stava sottraendo indebitamente? Delle carte Pokémon, appunto.

Non serviva proprio Detective Pikachu per venire a capo di questo furto, diciamo

Il signor Drake, di ventitré anni, si è recato presso il negozio e avrebbe sottratto $354 di carte Pokémon. Afferrando questi pacchetti, l’uomo avrebbe raggiunto il bagno interno all’edificio, aprendo le bustine e infilandosi così le carte nelle tasche per celarle e non pagarle.

Essendo riuscito a uscire dal negozio indisturbato, dopo soli cinque giorni il signor Drake avrebbe ripetuto il colpo rimettendo in campo lo stesso articolato piano, raccontano i notiziari locali: avrebbe raggiunto nuovamente l’area in cui venivano vendute le trading card, avrebbe arraffato pacchetti per un ammontare di $292 e avrebbe provato a raggiungere il bagno per aprirli e nascondersi addosso le carte.

Questa volta, tuttavia, un dipendente del negozio ha notato le sue attività sospette e ha allarmato la Polizia. Gli agenti si sono recati sul posto e hanno arrestato il signor Drake, che ha ammesso di aver rubato le carte Pokémon in entrambe le occasioni, per un totale di oltre $600 di valore.

Se, insomma, volete arricchire la vostra preziosa collezione di carte Pokémon, abbiamo un consiglio molto importante e per niente ovvio da riferirvi: ricordatevi di pagarle regolarmente.

