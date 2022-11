Com’è The Witcher 3 in versione next-gen? La risposta arriva domani!

The Witcher 3 si è fatto attendere parecchio in versione next-gen e, mentre CD Projekt Red ha annunciato un’altra marea di giochi della saga, ora abbiamo una data.

Il capolavoro della passata generazione di CD Projekt Red, che trovate sempre su Amazon, sta infatti per essere rimesso a lucido per l’attuale generazione di console.

E non solo, perché in occasione dell’aggiornamento ci saranno novità per tutte le versioni del gioco, comprese quelle per le console di passata generazione e Nintendo Switch.

La data di uscita è vicinissima, perché The Witcher 3 arriverà su PlayStation 5 ed Xbox Series X|S come uno dei prodotti che chiuderanno il 2022 alla grande.

E non solo, perché in attesa del 14 dicembre quando Geralt tornerà tutto bello ripulito e imbellettato, The Witcher 3 si mostrerà in uno speciale evento.

Lo ha svelato Marcin Momot, global community director di CD Projekt Red, in un tweet di oggi:

We've got something very special coming your way tomorrow! That's right, The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen gameplay reveal is happening at 6PM CET. Don't miss it – we're gonna talk about all the juicy details you want to hear! https://t.co/TlWNf8cwE3 pic.twitter.com/oE02VqjHBm — Marcin Momot (@Marcin360) November 22, 2022

«Abbiamo qualcosa di molto speciale in arrivo domani! Esatto, il reveal del gameplay Next-Gen di The Witcher 3: Wild Hunt avverrà alle 18:00 CET. Non perderlo: parleremo di tutti i dettagli succosi che vuoi sentire!»

Visto quello che è successo con Cyberpunk 2077, è lodevole che CD Projekt Red voglia svelare con anticipo l’aspetto del titolo.

Certo si tratta un videogioco del 2015 ed è strano pensare che ci possano essere problemi con un porting del genere, ma mai dire mai.

Se siete curiosi di vedere come sono Geralt e Ciri (e tutti gli altri) in versione next-gen, potete seguire l’evento in diretta su Twitch per giudicare con i vostri occhi.

E nell’attesa ci pensano i fan a far diventare The Witcher 3 un titolo al passo con i tempi, con le solite mod che portano il titolo ad 8K.

La versione next-gen sarà intanto un modo per attendere The Witcher Remake, annunciato di recente a sorpresa in una serie di annunci davvero vasti.