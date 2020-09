Come sta andando Marvel’s Avengers?

Era lo scorso 4 settembre, quasi un mese fa, quando Marvel’s Avengers faceva finalmente il suo debutto assoluto e definitivo sul mercato, dopo aver affrontato qualche settimana di beta con numeri assolutamente notevoli.

Il nostro Domenico Musicò, nella video recensione per SpazioGames, vi aveva spiegato punti di forza e aspetti migliorabili della produzione di Crystal Dynamics, che punta a diventare la stella polare videoludica degli amanti dei Vendicatori – anche grazie al supporto persistente. C’è riuscita? Vediamo cosa ci dicono in merito i numeri che arrivano da Steam per la sua edizione PC.

Come si muove Marvel’s Avengers su Steam

Secondo i dati raccolti dal sito SteamDB basandosi su Steam, il gioco ha avuto il suo picco di giocatori il 4 settembre, giorno del day-one, dove sono stati registrati poco meno di 30.000 utenti simultanei. Da lì, i numeri sono andati a calare via via col tempo, arrivando fino a qualcosa in meno di 1.700 utenti contemporanei. Di recente si segna una piccola risalita, però: i dati registrati più recenti parlano di poco meno di 4.000 simultanei per il 28 settembre.

I dati di Avengers raccolti da SteamDB

Simile l’andamento anche su Twitch: il gioco è stato visto tantissimo il 1 settembre, tra copie stampa non embargate e accesso anticipato, ed è andato a calare via via allontanandosi dalla release: dai 201.000 spettatori si è arrivati ai poco più di 1.600 della giornata del 28 settembre.

Marvel's Avengers propone sia il multiplayer online che la campagna

Considerando che parliamo di una proprietà intellettuale che smuove mari e monti (pensiamo ai numeri al botteghino di Avengers Endgame che hanno sfiorato i $2,8 miliardi), probabilmente era lecito aspettarsi una coda più lunga, anche in virtù della natura da gioco online inclusa nel pacchetto, che si affianca alla tradizionale campagna.

Sappiamo che il gioco sarà aggiornato con contenuti aggiuntivi via via, in una filosofia che richiama quella degli albi a fumetti: ne seguiremo da vicino le vicende per vedere se, come e quanto l’offerta sarà effettivamente rimpolpata, e quanto questo attrarrà ulteriori giocatori verso Marvel’s Avengers.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. È atteso anche su PS5 e Xbox Series X|S.