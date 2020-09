Il pubblico ha fame di Avengers: beta da record assoluto su PlayStation 4

Quando Square Enix annunciò di essere al lavoro su un videogioco dedicato agli Avengers, i celebri supereroi di casa Marvel, il clamore fu particolarmente alto. La cosa non sorprende, se consideriamo la popolarità della Casa delle Idee, ma si è dovuto aspettare un bel po’ prima di poter mettere le mani su Iron Man virtuale e compagni. Quando è stato possibile farlo, però, nella recente beta, i numeri non si sono certo fatti pregare. E quelli fatti registrare specificamente su PlayStation 4 hanno dell’impressionante.

Sui suoi account social, Square Enix ha infatti annunciato che la beta del suo Marvel’s Avengers è stata la più scaricata nella storia di PlayStation. Per l’occasione, il publisher si è complimentato con Crystal Dynamics per il risultato, invitando ovviamente gli utenti a unirsi alla lotta contro il male che prenderà il via per tutti dal prossimo 4 settembre.

A heroic achievement — the Marvel's Avengers Beta was globally the most-downloaded beta in PlayStation history. Congrats to our team @CrystalDynamics!#EmbraceYourPowers on September 4 https://t.co/UVFJmEgcrq pic.twitter.com/lAMniXczWg — Square Enix (@SquareEnix) September 2, 2020

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers vi consentirà di vestire i panni, anche in cooperativa e online, di diversi degli Avengers – tra cui Iron Man, Vedova Nera, Thor e Hulk, solo per citarne alcuni – chiamati a rispondere a una crisi dopo quella che sembrerebbe essere la morte di Capitan America.

Vi abbiamo già riferito le nostre impressioni a caldo dopo esserci confrontati con la beta del gioco e vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per le valutazioni sul gioco completo – mentre trovate già i dettagli sui pre-order più convenienti delle differenti edizioni. Intanto, avete già letto dell’arrivo di Kate Bishop nel gioco?