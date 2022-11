Come sarebbe The Last of Us 2 in stile anime? Probabilmente così

The Last of Us Part II è uscito ormai da diversi anni, sebbene i fan non sembrano aver smesso di omaggiare il capolavoro in questione, spesso con opere d’arte di ogni genere.

Senza nulla togliere al recente TLOU Part I (potete trovarlo a un prezzo imperdibile su Amazon) il titolo Naughty Dog è infatti entrato nel cuore di centinaia di migliaia di videogiocatori.

C’è infatti chi ha impiegato più di 200 ore per omaggiare Ellie e Joel con un’opera d’arte davvero unica, sebbene è ora il turno di un tatuaggio realmente sorprendente.

No, non parliamo dei tatuaggi atti a replicare in un certo senso il gioco vero e proprio, bensì di una rilettura in chiave anime della protagonista Ellie.

Come riportato anche da Game Rant, un fan di The Last of Us 2 ha mostrato un tatuaggio che sfoggia uno stile artistico unico e stilizzato.

Questo giocatore ha infatti deciso di farsi tatuare Ellie, anche se in uno stile che molti non si sarebbero aspettati e che rimanda ad alcuni celebri anime giapponesi.

Un utente di Reddit noto come xCROSSEDOUTx ha condiviso l’immagine di un tatuaggio ispirato a The Last of Us 2: questi raffigura Ellie con in mano un pugnale, il tutto realizzato in stile anime.

Il tatuaggio mostra il personaggio che sfoggia gli stessi vestiti e la stessa acconciatura che ha in The Last of Us Part II, con un sole ardente sullo sfondo.

L’opera mostra anche delle foglie di vite che avvolgono il braccio di Ellie, probabilmente un riferimento al tatuaggio che ha nel gioco.

Nel riflesso della lama che il personaggio impugna si vede anche un clicker, un dettaglio che aggiunge ulteriore profondità all’opera.

Restando in tema, alcune settimane fa il bravissimo Andrew Pescovitz ha infatti dato vita a delle opere così belle e dettagliate da sembrare prodotti ufficiali, senza ombra di dubbio.

Anche il primo The Last of Us aveva ricevuto tempo fa un trattamento simile, per un risultato altrettanto sorprendente.