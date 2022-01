Ora potete giocare Pokémon Cristallo come non avete mai fatto (e gratis)

Gli amanti dei Pokémon negli ultimi mesi stanno avendo sicuramente modo di immergersi pienamente nella propria passione.

Recentemente il mercato ha infatti visto arrivare gli attesissimi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, che hanno soddisfatto le aspettative dei fan nostalgici di ritornare in quel di Sinnoh.

I remake di quarta generazione per Nintendo Switch hanno infatti ottenuto un grande successo sin dai primi numeri di vendita, battendo anche i capitoli di ottava generazione Pokémon Spada e Scudo.

Ovviamente i fan dei mostriciattoli tascabili stanno però già aspettando l’uscita del nuovo Leggende Pokémon Arceus, che debutterà a breve, di cui è recentemente uscito un trailer in cui sono mostrate nuove meccaniche di gameplay.

Se però la nostalgia non esita a scemare, adesso sappiate che è possibile rigiocare Pokémon Cristallo direttamente su… un profilo Twitter. Esatto.

Per questa possibilità di rigiocare il famoso capitolo di seconda generazione (via The Gamer) dobbiamo ringraziare il programmatore Constantin Liétard, il quale ha modificato abilmente l’avatar del proprio profilo Twitter in modo da permettere i giocatori di interagire con esso e giocare con il titolo uscito per Game Boy Color.

You can now play Pokemon Crystal in my avatar!

Comment one of those buttons on this tweet:

Up, Down, Left, Right, A, B, Start, Select pic.twitter.com/NEjcpEusZV

— Constantin Liétard (@screenshakes) January 7, 2022