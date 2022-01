Leggende Pokémon Arceus, il trailer copia proprio quel gioco che diceva di non voler copiare

Leggende Pokémon Arceus è vicinissimo, ed è uno dei giochi più attesi dalla community dei giocatori Pokémon per via del suo intento rivoluzionario.

Fin da subito è stato accusato di aver copiato un po’ troppo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, creando alcune polemiche tra i fan.

Ci sono invece degli elementi molto diversi dall’ultimo capitolo della saga di Zelda, da cui vuole distanziarsi fortemente per avere una sua unicità.

Leggende Pokémon Arceus promette di essere il gioco più hardcore e longevo della saga, una vera manna per tutti quei fan che aspettavano delle novità.

Il titolo vuole inserire ancora più meccaniche da gioco di ruolo, affiancando un’esplorazione più ampia del mondo di Hisui ed un modo più dinamico di approcciarsi con i Pokémon.

Leggende Pokémon Arceus sarà molto diverso, quindi, anche dai recenti remake di Perla Splendente e Diamante Lucente, che si rifanno ovviamente al gameplay classico della saga.

Anche passando sopra ad una rappresentazione grafica, e del mondo, che ricorda moltissimo quella di Breath of the Wild, l’ultimo trailer pubblicato da Nintendo ci fa venire dei dubbi.

Eccolo qui sotto, dura sei minuti in cui vediamo dei nuovi elementi di gameplay, Pokémon, ed altri dettagli del gioco (purtroppo è in giapponese):

Bello, vero? Avete anche la sensazione di averlo già visto da qualche parte? Se, sì. Avete ragione.

I primi secondi del trailer, le inquadrature, la musica, il mondo in cui vengono girate alcune sequenze e, in generale, come viene presentato Leggende Pokémon Arceus sono fin troppo simili ad un’altra presentazione.

Sempre di Nintendo, dell’E3 2016, proprio di quel gioco che dice di non voler copiare in alcun modo:

Ora, trattandosi di due prodotti della stessa azienda, quelli meno maliziosi di voi potranno pensare che si tratti di un omaggio, magari. Perché le somiglianze sono davvero tante.

Speriamo almeno che, pad alla mano, il gioco sia poi molto più diverso anche dalle boss fight che abbiamo avuto modo di sbiriciare di recente.

Per chi sta aspettando il sequel di Breath of the Wild, invece, sappiate che il 2022 potrebbe essere l’anno buono.