Chiuso il contest PS5 Supercup: ecco le migliori giocate con il commento di Bruno Pizzul

Lo scorso mese di dicembre, Sony e la Lega Serie A hanno annunciato un accordo che ha reso PlayStation 5 title sponsor della Supercoppa italiana di calcio. Proprio grazie a questa collaborazione, la Supercoppa che si è disputata il 20 gennaio 2021 si sarebbe chiamata per la prima volta PS5 Supercup, dando il via un contest con cui i giocatori avrebbero potuto ottenere una PlayStation 5.

Ora, Sony ha annunciato la fine dell’evento, con un video – della durata di due minuti – in cui il grande telecronista Bruno Pizzul commenta le “giocate” migliori, in titoli come Call of Duty, Ghost of Tsushima e Sackboy.

A gennaio Pizzul è stato al centro anche di un divertente spot, che ha messo ancora una volta al centro la leggendaria e riconoscibilissima voce del telecronista friulano (ben noto agli appassionati di calcio, grazie al suo commento delle partite più importanti nella storia della nostra nazionale di calcio italiana).

Il contest ufficiale recitava: «Manda un file video pazzesco in cui fai la telecronaca del gameplay più bello della tua vita, vale qualsiasi gioco PlayStation». E ancora: «La tua storia potrebbe essere ripresa dalla voce di Bruno Pizzul e in più potresti vincere una Console PlayStation 5 e altri fantastici premi».

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dallo scorso mese di novembre del 2020, nonostante le poche scorte sul mercato abbiano creato non pochi problemi ai giocatori. Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen di Sony, potete schiarirvi le idee nell’articolo che trovate sulle nostre pagine.