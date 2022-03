Chiedi a Iwata è finalmente disponibile in italiano, ecco dove acquistarlo

Satoru Iwata è stato, senza ombra di dubbio, la figura più amata della storia di Nintendo.

Scomparso prematuramente l’11 luglio 2015, Iwata ha guidato forse il momento storico più brillante della Casa di Kyoto che ha portato, a posteriori, anche alla creazione di Switch.

La console dei record, che proprio oggi compie cinque anni, e che ha saputo ridare una nuova speranza al reparto hardware di Nintendo dopo il fallimento di Wii U.

Satoru Iwata ha lasciato un’eredità incommensurabile in quel di Kyoto, come ha raccontato anche Masahiro Sakurai in un toccante retroscena su Super Smash Bros. Ultimate.

Un’eredità che è stata raccontata in Ask Iwata, un libro uscito lo scorso anno che raccoglie le parole di saggezza dell’ex-presidente Nintendo.

Vista la particolarità del libro, il cui argomento non è certamente ciò che possiamo definire mainstream, era difficile immaginare una localizzazione del libro.

Ma, dopo l’annuncio di Planet Manga (la succursale di Panini dedicata al fumetto giapponese) di qualche tempo fa, è arrivata a sorpresa l’uscita del libro in italiano.

Chiedi a Iwata è disponibile da oggi, proprio nel giorno del compleanno di Nintendo Switch, ed è già acquistabile tramite librerie, fumetterie e store digitali ovviamente.

Questa è la descrizione ufficiale del libro, dal sito di Panini Italia:

Satoru Iwata è stato l’amatissimo amministratore delegato di Nintendo per più di dieci anni. Sotto la sua direzione sono nati il Nintendo DS e il Wii e la compagnia ha raggiunto un successo mai visto prima. Questo libro raccoglie non solo molti aneddoti e riflessioni di Iwata su Nintendo e sul suo periodo all’interno dell’azienda, ma anche sul suo particolare modo di pensare, sulla sua visione della leadership e molto altro ancora. Un libro essenziale per conoscere una delle figure più importanti della storia dei videogiochi!

Vi avevamo già parlato del libro in occasione della sua pubblicazione originale. Se volete farvi un’idea sull’acquisto di Chiedi a Iwata, vi consigliamo di recuperare la nostra analisi.

Un libro che racconta in modo splendido la figura di un personaggio davvero speciale, di cui anche Shigeru Miyamoto conserva un ricordo unico.