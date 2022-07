Chi ha comprato FFVII Remake su PS5 ora non può scaricare Intergrade da PS Plus

C’è sempre un bel po’ di confusione intorno a Final Fantasy VII Remake e, purtroppo, il suo arrivo su PlayStation Plus – di cui vi abbiamo dato conto poche ore fa – non fa eccezione. In questo momento, gli abbonati ai livelli Extra e Premium possono infatti accedere a Final Fantasy VII Remake Intergrade, che è la versione PS5 di quel FFVII Remake inizialmente uscito su PS4.

Fin qui tutto bene. Tuttavia, ricorderete che Intergrade venne lanciato fianco a fianco con un DLC da acquistare a parte, Intermission, che introduceva le vicende di Yuffie.

C’è solo un problema, come fatto notare dai colleghi di VGC: chi aveva già comprato su PS5 FFVII Remake, in questo momento non riesce a giocarci da PlayStation Plus, dove il titolo è stato proposto con il DLC incluso in bundle. Significa, in termini semplici, che coloro che hanno comprato il gioco con i loro soldi sono anche gli unici abbonati che dovrebbero acquistare a parte il DLC.

Il DLC Intermission è incluso nel bundle Intergrade

Quando tentano di scaricare FFVII Remake Intergrade da PS5 (potete anche comprarlo fisico su Amazon, forse si fa prima, ndr), infatti, questi giocatori vedono un messaggio di errore che gli segnala l’impossibilità di procedere con l’operazione, perché crea un conflitto: possiedono già FFVII Remake e non è possibile riscattare il possesso di un gioco che si possiede già.

Considerando che non è possibile, allo stato attuale, riscattare il solo Intermission (il DLC, per chi sta cominciando a perdersi tra i vari nomi), questo significa che il legittimo possesso di FFVII Remake acquistato su PS5 rende impossibile scaricare il bundle a cui si ha diritto con l’abbonamento, che comprende anche l’espansione.

Purtroppo non è una novità, perché il problema nel passaggio da Remake al bundle Intergrade esisteva già da prima del lancio su PS Plus. Il lato curioso è che non sia stato risolto prima di includere il cofanetto all’interno dell’abbonamento.

Non possiamo che sperare che Sony e Square Enix collaborino per rendere il DLC Intermission disponibile in autonomia all’interno di PS Plus: in questo modo, chi ha comprato FFVII Remake su PS5 potrà scaricare e giocare quello, senza dover necessariamente provare a riscattare il bundle Intergrade, incompatibile con il suo acquisto precedente.

Se avete mal di testa, arrivati a questo punto, non siete gli unici. Per un po’ di chiarezza sui giochi inclusi nell’abbonamento Extra, per fortuna c’è la nostra guida.