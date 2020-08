Gotham Knights annunciato, primo trailer

Warner Bros. Games Montreal ha annunciato Gotham Knights, un nuovo titolo incentrato sull’intera Batfamily.

Il nuovo footage, un trailer in computer grafica e un gameplay oltre alle prime immagini con i protagonisti, è stato mostrato come parte di DC Fandome, l’evento ora in corso e riguardante fumetti, cinema e appunto videogiochi a marchio DC.

Il trailer mostrato ha visto Bruce Wayne lasciare un messaggio ai suoi partner più fidati, tra cui Robin e il Commissario Gordon, che si sarebbe attivato soltanto al momento della sua morte.

In Gotham Knights, dunque, Batman è morto.

Tra i personaggi in azione abbiamo visto Robin, Batgirl, Nightwing e Cappuccio Rosso, in quello che si profila come un titolo co-op, seguendo il filone dettato dai rumor degli ultimi anni.

Questi personaggi sono stati scelti perché sono particolarmente popolari tra i giocatori e hanno ciascuno alcune caratteristiche che li rendono abbastanza unici dalla Batfamily (c’è il detective, quello bravo nei combattimenti, e via discorrendo).

Tutti i personaggi si confronteranno con una Gotham viva e molto dinamica che li metterà continuamente alla prova, dando loro caccia senza tregua.

Il gioco è un action RPG giocabile in solitaria o in una modalità cooperativa per due giocatori.

Lo sviluppo è guidato da Patrick Redding, creative director, che ha precedentemente diretto Splinter Cell Conviction e Blacklist.

Di seguito, potete vedere anche un gameplay lungo oltre sette minuti:

Nel gameplay, assistiamo ad alcune sequenze dall’alto impatto scenico e un passaggio che conferma la presenza di veicoli, nel bel mezzo di una tormenta che sta attanagliando – tutt’altro che per una coincidenza – Gotham.

Il primo nemico del gioco ufficializzato è Freeze, che sta mettendo a ferro e… ghiaccio la metropoli; con una boss fight contro di lui si è conclusa la lunga demo di gameplay mostrata a DC Fandome.

Il trailer principale si è invece chiuso con un’inquietante voce di bambino che descriveva un terribile segreto, con gli Artigli della Corte dei Gufi che hanno rubato la scena in quel preciso istante. La Corte dei Gufi è da anni attesa come “villain” principale della storia, ma per ora non l’abbiamo vista in azione.

Questo passaggio rivela una storia più profonda che, come Warner Bros. Games Montreal ha precisato in diretta, conterrà tanti misteri nascosti sotto la superficie che saranno rivelati in futuro (e probabilmente molti di questi saranno tenuti per il gioco stesso).

Il gioco è basato su un sistema di combattimento molto fluido e vicino a quello che abbiamo sperimentato nella serie Batman Arkham, mentre i giocatori avranno tutta la libertà di personalizzare le abilità e i progressi dei loro personaggi dalla rosa di quattro esibita oggi.

Il titolo open world è in programma per il 2021, sebbene per il momento non siano state condivise le esatte piattaforme di destinazione per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. Non sarà quindi un’esclusiva next-gen.