C’è una nuova chicca in arrivo per chi ama i JRPG anni ’90

Da qualche tempo delle indiscrezioni e dei teaser suggerivano l’arrivo di un nuovo action RPG che facesse battere il cuore ai veterani del genere e, a quanto apprendiamo, un rivenditore lo ha svelato anzitempo – aggiungendolo alle sue pagine e poi rimuovendolo quando era però un po’ troppo tardi.

Il nuovo gioco pubblicato da FuRyu e sviluppato da Three Rings si chiamerà Trinity Trigger e arriverà su PS4, PS5 e Nintendo Switch (avete visto la Lite in sconto su Amazon?) il prossimo 15 settembre in Giappone. Da vedere, certo, quando invece assisteremo allo sbarco nel Vecchio Continente.

Come evidenziato dai colleghi del sito Gematsu, il gioco è concepito come «una esperienza gioco di ruolo nello stile tradizionale degli anni Novanta, per l’epoca moderna». Il gameplay, basato su meccaniche ruolistiche d’azione, viene definito come quello di un «gioco di ruolo come nessun altro prima, pensato per chi era bambino e ora è cresciuto, o per i bambini di oggi – che è possibile giocare da soli o in compagnia».

Alcune delle prime immagini di Trinity Trigger

Trinity Trigger sarà impostato come un gioco di ruolo action isometrico, aggiungono le informazioni pubblicate all’interno del leak, con un comparto tecnico che viene descritto come «con un feeling da anni Novanta, ma rifinito per l’epoca odierna».

Troveremo otto armi che sarà possibile scambiare durante i combattimenti, utili in base alle debolezze dei nemici, mentre ci avventureremo in circa sessanta mappe con biomi molto diversi tra loro – per un level design che, viene anticipato, non punterà sulla linearità.

A questo punto aspettiamo di capire se e quando il gioco sbarcherà anche sul mercato nostrano. Intanto, nel report di Gematsu e nei tweet che hanno ripreso il leak potete trovare le prime immagini, che danno un’idea di cosa possiamo aspettarci dalla release.

Per rimanere in un’atmosfera simile, vi ricordiamo che da poco il nostro Marino Puntorieri ha recensito il primo assaggio di Eiyuden Chronicle, il titolo action RPG che anticipa l’uscita del prossimo anno – che si rifà invece a Suikoden, ereditandone anche gli autori. Chissà che, nell’attesa, non si abbia anche il tempo di mettere le mani su Trinity Trigger, prima.