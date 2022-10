C’è un singolo gioco per Nintendo Switch colpito dalla crisi delle scorte

Ormai la crisi dell’approvvigionamento di scorte è una realtà a cui siamo abituati, e recentemente c’è un singolo gioco per Nintendo Switch che ne è stato afflitto.

Mentre la console ancora è facilmente trovabile, anche su Amazon ad esempio, curiosamente uno dei titoli recentemente pubblicati è diventato introvabile.

Non è Bayonetta 3, tranquilli, nonostante il day one sia stato ancora problematico ma solo per le nuove dichiarazioni di Hellena Taylor.

Ma, a questo proposito, ricordavate che l’edizione fisica del primo Bayonetta, ristampata per l’occasione su Nintendo Switch, era stata rinviata?

Ecco, è proprio lui il videogioco che al momento non verrà più venduto.

Nintendo aveva deciso di ristampare il titolo, presente finora solo in versione digitale, così da creare una trilogia di videogiochi in edizione fisica con Bayonetta 2 e il recente Bayonetta 3.

Il titolo infatti era incluso come contenuto scaricabile all’interno dell’edizione fisica del secondo episodio, un pacchetto creato per il porting su Switch della seconda avventura della strega.

E mentre il titolo era già stato rinviato di qualche settimana, ora Nintendo ha comunicato che non ci sono più copie:

Ci scusiamo per non essere riusciti a soddisfare la domanda relativa alla versione su scheda del primo Bayonetta. Nuove scorte verranno messe in vendita un'ultima volta nel My Nintendo Store quest'anno. Registra il tuo interesse: https://t.co/OMmeV5rz1u pic.twitter.com/NLJU77GnED — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 28, 2022

Sembra proprio che la Grande N abbia sottostimato la richiesta, o che non sia riuscita a stampare abbastanza copie in ogni caso.

Rimane il fatto che, al momento, Bayonetta su Nintendo Switch è di nuovo acquistabile solo in versione digitale finché l’azienda non deciderà di ristampare altre copie.

Potete accelerare, forse, questo processo mostrando il vostro interesse per l’edizione fisica del primo capitolo della trilogia di Platinum Games, rendendo nota la vostra volontà a questo indirizzo.

Nel frattempo Bayonetta 3 è uscito ed è spettacolare, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione (con video).

Come vanno gli altri, invece, in quanto a scorte? PlayStation 5 sembra che se la stia cavando bene e, anzi, rischia di portarsi a casa il 2022.

Ma anche Xbox non se la cava male perché, nonostante tutto, le vendite delle console sono in aumento.