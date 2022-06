C’è un nuovo open world in Unreal Engine 5, con un tocco di soulslike

Il genere dei soulslike e degli open world stanno vivendo un periodo particolarmente florido, grazie all’uscita di titoli di reale spessore.

Basti pensare a giochi come Elden Ring (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon), un titolo in grado di unire i due generi.

Ora, mentre qualcuno fantastica su un eventuale Dark Souls 4 nello splendore dell’Unreal Engine 5, c’è chi sta davvero sviluppando un action con il nuovo motore grafico di Epic.

Come riportato anche da DSO Gaming, il portale IGN US ha condiviso il primo trailer di gioco ufficiale del prossimo gioco di Tencent basato sull’Unreal Engine 5, Code: To Jin Yong.

Sviluppato da Lightspeed Games, il team dietro PUBG Mobile e Apex Legends Mobile, Code: To Jin Yong sarà un titolo open world davvero ambizioso.

Il trailer rilasciato poche ore (e che potete ammirare poco sotto) mostra un intenso combattimento con la spada tra due personaggi, i quali sembrano anche possedere alcuni impressionanti poteri elementali.

Inoltre, il filmato di gioco proviene da una prima versione dello sviluppo e non riflette la qualità del gioco finale, che promette di essere ancora più alta (strizzando l’occhio anche a classici come Sekiro Shadows Die Twice).

Purtroppo al momento in cui scriviamo non abbiamo ulteriori dettagli sul gioco, il quale non ha ancora una data di uscita ufficiale (la quale, purtroppo, sicuramente non è vicina), con un rilascio ipotizzato su console current-gen e PC.

Restando in tema, il bravo TeaserPlay non si è lasciato sfuggire l’occasione di dare vita a una versione in Unreal Engine 5 del prossimo e attesissimo Grand Theft Auto 6, il nuovo open world targato Rockstar.

Senza contare che anche I Simpson hanno ricevuto un trattamento del genere, con il fan remake di un grande classico davvero bellissimo da vedere.