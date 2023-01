C’è un gioco in vendita su Steam per 1950 euro (ma è una “sfida”)

Su Steam è appena apparso in vendita quello che è stato ormai definito il gioco più costoso di sempre: il misterioso The Hidden and the Unknown può infatti essere vostro per “soli” 1949,09€, arrivando a quasi 1950 euro totali di spesa.

A differenza di altre inserzioni simili, questa volta non si è trattato di un errore dello sviluppatore, ma di una scelta voluta e destinata a generare controversie: per rendere l’idea della folle cifra richiesta, si tratta di quasi 4 volte il costo di una Xbox Series X e di PS5, oltre a essere superiore di quasi 6 volte e mezzo rispetto a Series S (che trovate in sconto su Amazon).

Si tratta dunque di un caso diverso dal gioco su Xbox Store messo in vendita a 2000 euro, per un errore risolto dopo poche ore: in una dichiarazione rilasciata a TheGamer, l’autore ha voluto spiegare che «non vuole vendere la sua vita per pochi penny»

Il misterioso ThePro, autore del gioco e fondatore del team ProX, ha infatti ammesso che The Hidden and the Unknown può essere visto come una “sfida” per gli utenti, dato che l’autore ha ammesso di essersi assicurato che il gioco sia più breve di 2 ore.

The Hidden and the Unknown può essere vostro per soli 1950 euro.

Il motivo è presto detto ed è facilmente intuibile dai fan della piattaforma creata da Valve: Steam permette di accedere a un rimborso dei giochi acquistati sullo store, anche se li avete già avviati, a patto di non averci giocato per più di 2 ore.

«Capisco se ci sono persone che non credono che il prezzo sia ragionevole e non intendo giudicarle, anzi, al contrario, credo che nessuno dovrebbe comprarlo se non può permetterselo. Ciononostante, mi sono assicurato che il gioco durasse meno di due ore, così da poter finire l’intera storia e farvi rimborsare e per non farvi sentire derubati dei vostri soldi. Non voglio che qualcuno abbia problemi finanziari, ma ho deciso di dare al gioco il prezzo che ritengo giusto, il che è un mio diritto».

In altre parole, The Hidden and the Unknown è stato appositamente disegnato per essere un gioco appositamente rimborsabile, a patto di riuscire effettivamente a completarlo entro due ore: una “sfida” che, se qualcosa andasse storto, potrebbe avere delle pesanti ripercussioni per le finanze degli utenti interessati.

Da parte nostra non possiamo che sconsigliarvi di sottostare a questa sfida decisamente poco divertente, ma se foste comunque curiosi di scoprirne di più vi lasciamo alla pagina ufficiale del prodotto su Steam al seguente indirizzo.

