Steam e SEGA vi regalano un nuovo gioco gratis: ecco come riscattarlo

Una nuova promozione avviata da SEGA e Amplitude Studios vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam da questo momento, che una volta ottenuto resterà sul vostro catalogo per sempre.

Si tratta di Dungeon of the Endless, uno strategico a turni con elementi roguelike e tower defense che la casa di Sonic (trovate Sonic Frontiers in sconto su Amazon) ha deciso di offrire in omaggio senza alcun acquisto aggiuntivo.

Per poter accedere a questo nuovo omaggio sarà necessario essere attualmente iscritti su Games2Gether, un requisito già necessario in occasione della precedente promozione, oppure creare un account dedicato e riscattare il proprio gioco gratis.

Non dovrete fare altro che fare clic sul seguente indirizzo ed effettuare il login, per poi collegare il vostro account Steam con il vostro profilo sulla pagina web: senza aver fatto tale procedura non sarà infatti possibile procedere al riscatto.

Dopo aver portato a termine tale procedura, dovrete fare clic sulla sezione «Rewards» — l’icona con il regalo nella parte superiore dello schermo — per poi scorrere in basso e fare clic su Dungeon of the Endless, confermando poi la vostra scelta nell’apposita pagina Steam.

Se avrete eseguito tutti gli step correttamente, il vostro nuovo gioco gratis sarà immediatamente disponibile nel vostro catalogo e potrete iniziare a scaricarlo sui vostri dispositivi, per tutte le volte che lo desidererete.

La promozione non ha attualmente una data di scadenza, ma resterà disponibile fino ad esaurimento scorte. Segnaliamo che nelle scorse ore, probabilmente a causa dell’elevata richiesta, la pagina web aveva fatto riscontrare qualche errore imprevisto nella fase del collegamento del vostro account Steam.

Tale problematica sembrerebbe però essersi risolta nel momento in cui pubblichiamo questo articolo: se doveste però riscontrare ancora una pagina di errore, probabilmente fareste meglio a riprovare dopo qualche minuto.

