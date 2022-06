C’è un gioco che sembra uscito dall’era PS1, e lo potete provare gratis

Retrovibe e Bad Bones hanno annunciato un nuovo roguelite ad alta velocità con una grafica tridimensionale davvero molto simile a quella dei giochi della primissima console PlayStation a 32-bit: stiamo parlando di VergeWorld.

Questo, considerando anche che i titoli PS1 stanno vivendo una vera e propria seconda giovinezza grazie all’inclusione di alcuni grandi classici all’interno di PlayStation Plus Premium.

Ora, come riportato anche su DSO Gaming, il team di sviluppo di VergeWorld ha anche rilasciato una demo su Steam per provare il gioco gratis, oltre ad aver condiviso anche il trailer di annuncio.

VergeWorld promette di mescolare un’azione intensa generata proceduralmente assieme alla personalizzazione delle navicelle con la grafica 3D dell’era PS1 (oltre a una gran bella dose di musica synthwave).

È possibile scaricare la demo del gioco in questione da questo indirizzo, in forma totalmente gratuita. Nella descrizione ufficiale il gioco viene definito «After Burner che incontra Wipeout, che incontra The Mandalorian, che incontra Mad Max».

Livelli generati proceduralmente e combattimenti con i boss ispirati a quelli visti in Returnal vanno di pari passo a un arsenale altamente personalizzabile, il tutto attraverso 3 biomi alieni da vivere tutti d’un fiato. Poco sotto, il trailer ufficiale rilasciato da IGN US.

VergeWorld è al momento genericamente previsto entro la fine del 2022, sebbene ad oggi manchi ancora una data ufficiale di rilascio.

Ma non solo: anche l’ormai noto Elden Ring è stato letteralmente trasformato in un gioco PS1, tanto che il risultato finale è davvero spettacolare.

