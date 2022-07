I fan di Assassin’s Creed partono con il review bombing (ma c’è un perché)

La chiusura dei server di Ubisoft è stata una notizia che ha sicuramente messo in allerta tantissimi giocatori, i quali rischiano di non poter più mettere mano ad alcuni giochi, tra cui anche un capitolo della saga di Assassin’s Creed.

Almeno 3 dei titoli inclusi nel provvedimento del publisher d’oltraple sembra infatti che verranno completamente preclusi, anche ai fan della saga degli assassini (potete acquistare Valhalla a un prezzo speciale su Amazon).

Le pagine Steam di Assassin’s Creed Liberation HD e altri due giochi si sono aggiornate segnalando non solo che non è più possibile acquistarli, ma che a breve non saranno più accessibili.

Ricordiamo che questa mossa avrebbe impedito l’accesso ad alcuni DLC acquistati, perfino quelli single player, cosa questa che ora sembra aver scatenato le ire della community.

Come riportato anche da GamesRadar, i fan di Assassin’s Creed stanno ora bombardando di recensioni negative il capitolo spin-off, il quale sarà reso ingiocabile tra appena due mesi.

Se visitate la pagina Steam di Assassin’s Creed Liberation HD, vi troverete infatti di fronte a un messaggio che recita: «Su richiesta dell’editore, il gioco non è più disponibile per la vendita su Steam».

La cosa peggiore è che se avete acquistato il gioco in precedenza, tra poche settimane non potrete più giocarci perché «non sarà più accessibile dopo il 1° settembre 2022».

Ubisoft non ha spiegato i motivi della sua decisione, ma la data coincide con il piano dell’azienda di staccare la spina ai servizi online per alcuni dei suoi giochi più vecchi.

Non sorprende quindi che le recensioni pubblicate dai giocatori siano ora per lo più negative, alla luce delle azioni di Ubisoft. «Ho praticamente comprato un fermacarte digitale. Grazie, Ubi», ha scritto un utente.

Un altro giocatore ha invece scritto: «Un ottimo motivo per non comprare mai più nulla da Ubisoft», e ancora «Ubisoft, non acquisterò un altro gioco da voi finché non confermerete che possiamo giocare ai giochi che abbiamo acquistato e posseduto. Fino ad allora, ho chiuso con voi».

Assassin’s Creed 3 Liberation è stato lanciato originariamente nel 2012 come esclusiva PS Vita. Il remake è arrivato due anni dopo su PS3, Xbox 360 e PC. Il gioco racconta la storia dell’assassina Aveline de Grandpré, prima protagonista femminile della serie, e della sua lotta contro i Templari.

Restando in tema, la chiusura dei server comporterà anche l’impossibilità di sbloccare gli obiettivi in numerosi capitoli di Assassin’s Creed, tanto che la community ha deciso di organizzarsi per portare a termine una missione «finale».