CD Projekt vi regala bonus gratis a tema The Witcher e Cyberpunk 2077, ma avete poco tempo

CD Projekt e GOG hanno deciso di fare un regalo molto speciale a tutti i loro fan: per un periodo di tempo limitato sarà infatti possibile riscattare gratis un pacchetto bonus dedicato a The Witcher e Cyberpunk 2077.

Si tratta infatti di un bundle proposto per celebrare i 20 anni dalla fondazione di CD Projekt RED, avvenuta nel 2002: potrete dunque recuperare alcuni contenuti molto interessanti sui franchise più popolari della compagnia, incluso il recente Cyberpunk 2077 (che potete trovare in consegna rapida su Amazon).

Da questo momento potrete infatti riscattare semplicemente con il vostro account GOG la CDPR Goodies Collection, che vi permetterà di accedere ad artbook, colonne sonore, making of, wallpaper e tanto altro ancora, tutti legati al mondo di The Witcher e Cyberpunk.

L’offerta resterà valida fino a domani giovedì 11 agosto, dunque il nostro suggerimento è quello di approfittare di questa occasione il prima possibile.

Naturalmente non sarà necessario effettuare alcun acquisto sullo store GOG per aderire all’iniziativa, ma basterà semplicemente essere in possesso di un account e seguire le apposite istruzioni per prendere parte al giveaway.

Non dovrete fare altro che accedere alla pagina principale del negozio digitale al seguente indirizzo, scorrere in basso fino a trovare il banner promozionale dedicato al giveaway e fare clic sul pulsante «Yes, and claim the game».

It's been 20 years since the adventure began back in 2002. Celebrate CDPR's 20th Anniversary! Shop discounts and claim your free Goodies Collection (with additional content) TODAY https://t.co/oVrl7hFI4y Honored to share this road with you, happy birthday @CDPROJEKTRED! pic.twitter.com/EDchYp1RAW — GOG.COM (@GOGcom) August 8, 2022

Nonostante la dicitura faccia pensare il contrario ricordiamo che, tecnicamente parlando, non state riscattando alcun gioco, ma semplicemente una larga serie di bonus dedicati ai più amati franchise di CD Projekt.

Se avrete eseguito correttamente le istruzioni, troverete presto la CDPR Goodies Collection nel vostro account e sarete in grado di scaricarla tutte le volte che vorrete.

