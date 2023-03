Castlevania sta per tornare? Konami si sente «motivata» dai fan

Dopo aver riservato molte attenzioni alla saga di Silent Hill, il prossimo franchise di casa Konami che potrebbe essere protagonista di un revival potrebbe essere Castlevania, l’amatissima saga che ha contribuito a coniare un vero e proprio genere videoludico.

La saga è tornata di attualità dopo l’uscita del DLC crossover con Dead Cells (trovate l’edizione Game of the Year su Amazon), l’eccellente produzione indie che ha ammesso di essersi ispirato proprio alla saga di Konami.

L’espansione ha entusiasmato molto i fan che, date anche le incredibili somiglianze con lo stesso Castlevania, sono tornati a chiedere a gran voce a Konami di tornare a lavorare sulla saga per realizzare un nuovo capitolo.

In un’intervista rilasciata a IGN.com (via VGC), l’assistant producer Tsutomu Taniguchi ha sottolineato l’importanza dell’entusiasmo provocato dai fan, sottolineando che tutto il rumore intorno a questo DLC ha «motivato» tutta Konami.

Taniguchi ha infatti spiegato che la compagnia ha già lanciato raccolte come la Castlevania Advance Collection — trovate qui la nostra recensione dedicata — e il capitolo Grimoire of Souls su Apple Arcade per celebrare la storia della saga.

L’opportunità di realizzare un crossover con Dead Cells era però «impossibile» da non fare, dato che il publisher sa benissimo quanto «i fan vogliono sempre di più» e ammettendo che lo stesso ragionamento vale anche per loro.

E l’entusiasmo della community non è passato inosservato, dato che sarebbe stato di forte motivazione per Konami e per pensare al futuro della serie: non è stato ancora annunciato alcun nuovo capitolo, ma queste dichiarazioni hanno già iniziato a far sognare i fan storici.

Vi terremo naturalmente prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovesse arrivare la conferma di un ritorno di Castlevania in grande stile: nel frattempo, vi ricordiamo che Netflix sta già lavorando a una nuova serie animata, dopo il grande successo ottenuto dal precedente adattamento.

Chissà invece che un nuovo capitolo non possa essere realizzato addirittura dal director di God of War Ragnarok, che ha già ammesso nelle scorse settimane di voler lavorare a un nuovo Castlevania.