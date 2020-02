Cartoomics 2020 con tanti ospiti di eccezione, si terrà dal 13 al 15 marzo a FieraMilano

Con un comunicato stampa sono stati diffuse tutte le informazioni inerenti Cartoomics 2020, evento organizzato da Fiera Milano dedicato agli amanti di comics, cinema, editoria, videogames e intrattenimento, che si ritroveranno nel quartiere espositivo a Rho dal 13 al 15 marzo 2020 per tre giorni di puro divertimento.

La 27esima edizione di Cartoomics, che avrà luogo nei padiglioni 12, 16 e 20, avrà un concept espositivo caratterizzato da aree più ampie e funzionali, adatte a facilitare l’interazione tra appassionati di comics, cartoon, gamers ed espositori. Giochi di luce, aree relax e photo opportunity con elementi tematizzati per generare interazioni e condivisione sui social, definiranno nuove esperienze in ogni contesto.

La cornice di tutto questo sarà TELL MI, il framework di Cartoomics dedicato alle nuove proposte editoriali e che ospiterà grandi e piccoli editori fra cui Giangiacomo Feltrinelli Editore, Gruppo Editoriale Mauri Spagnol, Mondadori, La Tribuna, Hoepli che porteranno in manifestazione i migliori autori della narrativa fantasy.

Tra le novità, anche una capiente Arena Gaming – in collaborazione con Milan Games Week – che ospiterà le semifinali e le finali del PG Nationals Spring Split 2020 di League of Legends, torneo nazionale del videogioco strategico più famoso al mondo.

È stata completamente ripensata anche l’area dedicata al fumetto, animata dagli espositori di riferimento che rappresentano le realtà editoriali più importanti del settore. Oltre 70 appuntamenti che formano il ricchissimo calendario della manifestazione. Di primissimo livello i due ospiti d’onore di quest’anno, a cui verranno assegnati i CARTOOMICS AWARDS: Lorenzo Mattotti (pittore, illustratore e regista, autore tra l’altro del pluripremiato film d’animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”) e GiPi (autore tra i più rappresentativi del panorama fumettistico degli ultimi anni). Ospite speciale, premiato con il Cartoomics Pop Culture Award, l’attore Christian De Sica che racconterà al pubblico il suo speciale rapporto con il mondo del fumetto, dei cartoon e dell’immaginario dopo aver affrontato per la prima volta con “Sono solo fantasmi”, un film dalle decise tematiche horror. Ospiti straordinari Max Pezzali e Zerocalcare che racconteranno la loro collaborazione tra musica e fumetto, nata con il brano “In questa città”.

Tantissime anche le realtà editoriali presenti come Sergio Bonelli Editore, Panini Comics/Disney, Astorina, Bao, Coconino Press, Saldapress, Shockdom, RW Edizioni, Editoriale Cosmo, Magic Press, Edizioni BD / J-Pop Manga, Star Comics, Tunuè, IT Comics, Bugs Comics, Cronaca di Topolinia.

MovieCon, l’area cinema ed entertainment ospiterà uno spazio dedicato agli “UniVisionDays – Memorie del cinema, visioni del futuro”, manifestazione promossa da UNIVIDEO che presenterà al pubblico l’attività The Wall dedicata alla valorizzazione dei supporti fisici. Ghostbusters Italia rilancerà le sue divertenti attività in vista dell’uscita cinematografica del nuovo capitolo della saga degli acchiappafantasmi. A MovieCon il lancio di Creators – The Past, kolossal di fantascienza di produzione italiana e cast stellare presente a Cartoomics.

Il 2020 sarà anche l’anno del grande ritorno al cinema di un protagonista assoluto del fumetto italiano: Diabolik. Attesissima l’uscita del film firmato dai Manetti Bros., che vede Luca Marinelli nei panni del Re del Terrore, Miriam Leone in quelli di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli dell’ispettore Ginko.

Fonte: Comunicato Stampa