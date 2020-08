Captain Tsubasa Rise of New Champions, vediamo insieme il tutorial

Bandai Namco ha condiviso un nuovo trailer, della durata di circa otto minuti, tratto da Captain Tsubasa: Rise of New Champions, videogioco dedicato alla leggendaria serie manga e anime di Holly e Benji. Il filmato, che potete vedere come di consueto nel player sottostante, ci permette di dare un’occhiata al tutorial, mentre la scorsa settimana vi abbiamo proposto un interessante, e lungo, video gameplay.

Ricordiamo che Captain Tsubasa: Rise of New Champions sarà lanciato il prossimo 28 agosto per Sony PlayStation 4, Nintendo Switch e Windows PC tramite Steam. Si tratterà di un videogioco interamente dedicato al celebre anime omonimo, con un gameplay marcatamente arcade e non puntando quindi in alcun modo a tentare di riprodurre in modo simulativo le meccaniche classiche del gioco del calcio.

Nel nostro provato vi abbiamo inoltre spiegato che «la struttura e le meccaniche di gioco sono fedeli a quelle che determinano le meccaniche attorno al brand e danno carattere al titolo. Il calcio c’è, ma è giusto lo sfondo che accompagna le avventure di questo manga.»