Capcom vi regala un nuovo gioco gratis, ed è un grande classico: ecco come riscattarlo

Capcom ha deciso di offrire un grande regalo a sorpresa per tutti i fan: da questo momento e per un periodo limitato sarà infatti possibile scaricare un nuovo gioco gratis, senza alcun costo aggiuntivo e che farà felici i fan più nostalgici.

Si tratta del primo Final Fight, il leggendario picchiaduro arcade a scorrimento concepito come possibile sequel di Street Fighter, ma che ha in seguito accolto anche i suoi protagonisti tra i tanti combattenti (trovate Street Fighter V Champion Edition su Amazon).

Un’operazione che ricorda molto il giveaway offerto qualche mese fa per l’originale Street Fighter II: anche in questa occasione, Final Fight è stato infatti offerto su tutte le piattaforme e console, ma sarà accessibile solo tramite Capcom Arcade 2nd Stadium.

Il titolo è comunque disponibile gratuitamente su tutti gli store, dunque non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo: dovrete semplicemente assicurarvi di averlo nella vostra collezione.

Da questo momento potrete dunque provare uno dei picchiaduro a 16-bit che hanno fatto la storia del genere, senza alcun acquisto aggiuntivo direttamente su PC, Xbox, PlayStation o Switch, in base alla vostra piattaforma preferita.

Il processo è decisamente immediato per tutte le piattaforme, con unica eccezione della console ibrida di casa Nintendo: nel momento in cui scriviamo questo articolo, il titolo non è stato ancora caricato sul Nintendo eShop europeo.

Potete comunque ovviare al problema impostando il vostro profilo con una regione degli Stati Uniti, procedere al riscatto e al successivo download per poi modificare nuovamente la regione di appartenenza: sarete in grado di giocarci gratis senza alcun limite. Se non voleste comunque avviare questa procedura, sarà necessario attendere ancora qualche ora e controllare attivamente il negozio digitale, in attesa che l’offerta sia ufficialmente disponibile.

Di seguito vi proporremo tutti i link ufficiali per procedere al riscatto di Final Fight sulle vostre piattaforme: assicuratevi di avere già aggiunto Capcom Arcade 2nd Stadium o di Arcade Stadium alla vostra raccolta per godervi i vostri nuovi omaggi.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis, vi ricordiamo che Epic Games Store ha già rinnovato la propria selezione settimanale di titoli in omaggio, che includono anche un amatissimo rivale di GTA.

A proposito di omaggi, cogliamo l’occasione per ricordarvi che per questo fine settimana potrete giocare online su console PlayStation con i vostri giochi preferiti totalmente gratis, senza un’iscrizione a PlayStation Plus.