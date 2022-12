PlayStation Plus vi regala gratis un weekend di gioco online, senza abbonamento

Sony ha appena annunciato una nuova iniziativa molto interessante per tutti i suoi utenti: per tutto il fine settimana sarà possibile giocare gratis online con i vostri videogiochi preferiti su PS5 e PS4, senza aver bisogno di un’iscrizione a PlayStation Plus.

Questo significa che se potrete divertirvi con i vostri amici con tutti i migliori e più recenti titoli del catalogo, come Call of Duty Modern Warfare II (che trovate su Amazon) senza alcun costo aggiuntivo, ma solo per pochi giorni.

L’iniziativa intende naturalmente promuovere il possibile acquisto del servizio in abbonamento che oltre a offrire nuovi giochi gratis, come la line-up di dicembre resa disponibile solo pochi giorni fa, propone anche l’accesso al multiplayer online su tantissimi titoli.

Come riportato da Eurogamer.net, l’offerta avrà ufficialmente inizio da questo fine settimana e durerà dal 10 dicembre fino all’11 dicembre: in altre parole, potrete giocare online senza alcun costo aggiuntivo per tutto il sabato e la domenica.

Gli unici requisiti necessari sono, naturalmente, essere in possesso di un account iscritto al PlayStation Network, l’utilizzo di un videogioco che supporta le funzionalità online e una buona connessione di rete.

La prova non dovrebbe essere dunque limitata ad alcuni specifici giochi selezionati, come accaduto in altre prove gratuite, ma sarà disponibile per tutto il catalogo di PS5 e PS4 senza alcuna ulteriore limitazione.

If you fancy teaming up with friends or going head-to-head with other players on PS4 or PS5, you can hop online for FREE this weekend without a PlayStation Plus membership!

The Online Multiplayer Weekend is live from 10th-11th of December. Text your mates and get stuck in… pic.twitter.com/cV2adYotbu

— PlayStation UK (@PlayStationUK) December 7, 2022