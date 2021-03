Call of Duty Warzone, un leak svela un DLC a tema… marijuana

Call of Duty Warzone ha da poco ricevuto un aggiornamento davvero imponente, sebbene le novità in arrivo potrebbero non essere finite qui.

Activision sarebbe infatti in procinto di rilasciare un nuovo pacchetto DLC chiamato “Stoner’s Delight” (che in italiano suona pressappoco come “la gioia del fattone”) per Black Ops Cold War e Warzone, secondo un recente leak scovato nei file del gioco (Via @CODTracker).

Dal titolo, è palese che il contenuto scaricabile sia a tema “marijuana”, portando una varietà di contenuti davvero molto particolare: troviamo infatti la skin operatore “Kushwacked”, così come quelle per le armi “Homegrown” e “Big Smoke”. Ma non solo: sarà incluso anche un ciondolo “Rolling Leaf”, un orologio “Kush Keeper” e molto altro ancora.

4/20 bundle found in Warzone & Cold War files. (Via @CODTracker) pic.twitter.com/OiP1cn2iiF — Call of Duty News (@charlieINTEL) March 31, 2021

La serie di Call of Duty ha già ricevuto contenuti a tema nel corso degli anni, quindi la cosa non sorprende più di tanto, il DLC Stoner’s Delight costerà 2400 punti quando verrà rilasciato, presumibilmente attorno al 20 aprile prossimo.

Ricordiamo che Black Ops Cold War e Warzone hanno recentemente ricevuto l’aggiornamento Season 2 Reloaded, che porta nuove mappe, modifiche al bilanciamento delle armi e molto altro ancora: su PS4 e PS5 pesa 52GB, su Xbox One e Xbox Series X|S 57.8 GB, mentre su PC tocca le dimensioni di 52.4GB.

Anche Call of Duty: Modern Warfare (uscito nel 2019) ha ricevuto un aggiornamento a sorpresa, con tanto di mappa Killhouse (amatissima dai fan storici della serie), Drainage e Al-Raab Airbase. Insomma, si tratta di un gran bel momento per giocare alo sparatutto bellico di Activision.