Call of Duty Warzone, svelate le ricompense della Battaglia di Verdansk

Call of Duty Warzone fungerà anche quest’anno da base per il reveal del nuovo COD, ma Sledgehammer Games e Raven Software hanno messo in piedi un evento speciale per l’occasione.

La Battaglia di Verdansk sarà nello specifico l’evento che accompagnerà la presentazione dell’erede di Call of Duty Black Ops Cold War, e fornirà un numero di ricompense per festeggiarne lo sbarco.

Il nuovo COD che è stato confermato essere Call of Duty Vanguard, dagli autori del celebrato WWII una manciata di anni fa.

La notizia era nell’aria, come testimoniato da un teaser nascosto in Warzone che vedeva un cecchino abbattere i vincitori della battle royale dalla distanza.

Command has sent a care package, but you've got to be at the #BattleofVerdansk to claim it.

Drop in 8/19 – 10:30am PT

👀 the brief for more intel pic.twitter.com/UxooK9q8Vz

— Call of Duty (@CallofDuty) August 17, 2021