Call of Duty: Warzone | Modern Warfare, tutte le novità in arrivo per la Stagione 6

Finalmente, ci siamo: Activision ha svelato le novità in arrivo su Call of Duty Warzone e Modern Warfare grazie all’aggiornamento previsto con il debutto dell’attesissima Stagione 6.

Come prima cosa, i giocatori potranno mettere mano al fucile da cecchino SP-R208 (Livello 15 del Pass Stagionale) oltre al fucile d’assalto chiamato AS-VAL (Livello 31), mentre le nuove mappe in arrivo sono le seguenti:

Mialstor Tank Factory (6 VS 6)

Broadcast (6 VS 6)

Station (Scontro)

Verdansk Riverside (Guerra Terrestre)

Ma non solo: è in arrivo anche la modalità Killstreak Confirmed, nella quale le serie di uccisioni saranno confermate solo raccogliendo le targhette dai corpi dei nemici sconfitti, oltre alla modalità Armored Royale (che vede ogni squadra entrare in campo a bordo di un mezzo corazzato speciale).

Le novità della Stagione 6

Infine, ultimo ma non meno importante, la Stagione 6 presenterà uno speciale evento a tema Halloween chiamato Haunting of Verdansk, previsto dal 20 ottobre al 3 novembre prossimo. Durante questo lasso di tempo, sarà presente una nuova modalità a tempo oltre alla presenza di ricompense sbloccabili inedite.

Ciliegina sulla torta, una nuova arma corpo a corpo: il coltello Butterfly. La Stagione 6 è in ogni caso già disponibile al preload su PlayStation 4, mentre i giocatori Xbox e PC potranno fare partire il download a partire dalla giornata di domani, 29 settembre 2020.

Ricordiamo anche che lo scorso 22 settembre Activision e Infinity Ward hanno presentato i due nuovi operatori: stiamo parlando di Farah (volto noto a chiunque abbia vissuto la febbrile campagna per giocatore singolo di Modern Warfare), e il veterano di guerra Nikolai. Potete visionare il trailer a loro dedicato nella nostra precedente notizia.

La serie di sparatutto bellici per eccellenza tornerà molto presto in azione con Call of Duty Black Ops – Cold War, previsto per il 13 novembre 2020 anche su PS5 e Xbox Series X.

Infine, nel nostro speciale dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone vi abbiamo spiegato tutte le novità dell’ultimo aggiornamento (per non farvi trovare impreparati alla Stagione 6).