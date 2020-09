Call of Duty Black Ops: Cold War, il nuovo (frenetico) trailer ci ricorda le date dell’alpha

Lo scorso 9 settembre, Activision ha alzato il sipario sul comparto multigiocatore di Call of Duty Black Ops: Cold War, il nuovo episodio della saga di sparatutto bellici in uscita il prossimo autunno di quest’anno.

La presentazione del multiplayer del titolo ha infatti lasciato tutti piacevolmente sorpresi, specie nella sua versione next-gen, vista anche ieri in occasione dello showcase PS5.

Ora, il publisher ha deciso di preparare la community all’imminente alpha prevista su console PlayStation 4 e per farlo ha pubblicato un trailer realmente emozionante e ricco d’azione, che potete trovare poco più in basso nel consueto player dedicato:

Vi state chiedendo quando prenderà il via l’alpha giocabile del nuovo capitolo della saga di Call of Duty? Activision ha infatti confermato che dal 18 al 20 settembre i possessori PS4 potranno giocare un weekend di alpha esclusivo, con il preload disponibile già da ora.

In ogni caso, il debutto della closed beta avverrà invece l’8 e il 9 ottobre 2020 su PS4, con il primo weekend in Accesso Anticipato per chi ha prenotato il gioco su PS4 o PS5. A seguire, la beta aperta dal 10 al 12 ottobre per tutti i possessori di PS4.

Un'immagine di Cold War.

Il secondo weekend in Early Access prenderà invece il via il 15 e il 16 ottobre per chi ha prenotato il gioco su PC, Xbox One o Series X – con la beta ancora aperta su PS4 – mentre dal 17 al 19 ottobre tutti i possessori di PC, PS4 e Xbox One potranno giocarci senza imposizioni.

Ricordiamo anche che L’esperienza multigiocatore del nuovo Call of Duty sarà cross-play e cross-gen, per cui la guerra sarà tra tutti i giocatori indipendentemente dalla loro piattaforma di riferimento.

Il gioco ci porterà nel cuore della Guerra Fredda, un periodo storico di enormi tensioni tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica. La campagna principale per singleplayer vedrà tra altre cose il ritorno di Woods, Hudson e Mason, oltre a vari personaggi mai visti prima e finali multipli.

Call of Duty Black Ops: Cold War è previsto per il 13 novembre 2020 su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e PC.