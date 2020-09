Call of Duty Modern Warfare/Warzone, la Stagione 6 in arrivo: tutte le novità

Call of Duty: Modern Warfare e Warzone continuano la loro corsa inarrestabile con nuovi contenuti speciali, i quali travolgeranno la community del celebre sparatutto bellico con l’avvio della Stagione 6, in arrivo il 29 settembre prossimo.

Activision e Infinity Ward hanno presentato i nuovi contenuti in arrivo nel Pass Battaglia della Season Six, più in particolare due nuovi operatori: stiamo parlando di Farah (vista nella campagna di Modern Warfare), e il veterano di guerra Nikolai.

Poco sotto, potete ammirare i due personaggi in azione nel nuovo, esplosivo trailer di gioco:

Più nel dettaglio, Farah Ahmed Karim ha deciso di lanciarsi in guerra dopo aver assistito allo sterminio della sua famiglia, diventando esperta coi SAS. Farah sarà disponibile a partire dal Livello 0 del Battle Pass della Stagione 6.

Ex soldato russo, Nikolai opera con un nome in codice come leader della Chimera PMC, nonché grande alleato del Capitano Price. Nikolai verrà sbloccato solo al Livello 100 del Battle Pass della Stagione 6.

Il banner ufficiale della Stagione 6.

Ricordiamo anche che la serie di COD tornerà molto presto con Call of Duty Black Ops – Cold War, previsto per il 13 novembre 2020 anche su PS5 e Xbox Series X (la cui alpha ha da poco preso il via su PS4).

Il gioco ci permetterà di realizzare da zero il protagonista per quanto riguarda la campagna principale per giocatore singolo (con tanto di finali multipli), mostrandoci il ritorno di personaggi come Woods, Hudson e Mason (ben noti a chi mastica la serie di Black Ops da generazioni).

Non perdete anche il nostro speciale dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, nel quale vi abbiamo spiegato per bene tutte le novità dell’ultimo update.