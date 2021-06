Call of Duty, peso record dopo la Stagione 4

Dopo l’arrivo della Stagione 4, l’ultimo capitolo della serie sparatutto Call of Duty ha raggiunto delle dimensioni davvero impressionanti, definibili quasi da record.

Sui social si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni degli utenti, che stanno esaurendo lo spazio con cui conservare Call of Duty Black Ops Cold War e tutti i suoi contenuti.

Come riportato infatti da Game Rant, l’utente Reddit switchondem ha voluto condividere con gli altri del forum uno screenshot relativo allo spazio di archiviazione della sua PS5, mostrando come gli ultimi aggiornamenti non sono stati affatto generosi con l’SSD della console.

Dopo che è stata rilasciata ufficialmente la Stagione 4, Call of Duty Black Ops Cold War ha infatti ottenuto il peso record di 219.8 GB totali, una cifra assolutamente impressionante.

Dopo la Stagione 4, Call of Duty pesa oltre 200 GB.

Se si considera che PS5 ha uno spazio libero effettivo di 667.2 GB, possiamo constatare che il solo Black Ops Cold War è in grado di occupare circa un terzo dell’archiviazione della console next-gen.

Esiste però un trucco per poter ridurre le dimensioni dei file: se i giocatori sono interessati ad accedere unicamente alla componente multiplayer del titolo, potranno disinstallare la campagna e la modalità Zombies.

In questo modo, il peso verrà ridotto a «soli» 154 GB di spazio: uno spazio comunque decisamente grande, ma in grado comunque di liberare una quantità di GB considerevole dalla nostra archiviazione.

Vedremo se Activision riuscirà in futuro a venire incontro alle esigenze degli utenti e ridurre lo spazio occupato dal gioco: nel frattempo, i fan di Warzone si stanno divertendo con una delle ultime emote introdotte nella Stagione 4, utilizzandola perfino in combattimento.