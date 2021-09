Call of Duty Warzone, la nuova patch ha una sorpresa sgradita

Call of Duty Warzone continua a proporre una valanga di contenuti e novità, le ultime delle quali portate grazie all’arrivo della Stagione 5 Furiosa.

Il gioco “fratello” del precedente Call of Duty Black Ops Cold War è comunque un titolo in grado di avere dalla sua una community sempre più vasta e appassionata.

Del resto, parliamo di un prodotto che è in grado di fare registrare oltre 5,2 milioni di dollari al giorno, secondo un recente studio pubblicato da NetBet.

Ciò non toglie che alcuni cheater stanno rovinando (e non poco) l’esperienza ai giocatori più onesti, cosa questa che sta creando non pochi grattacapi ad Activision.

Ora, sembra che con il lancio della Stagione 5 Furiosa di Warzone una patch di bilanciamento abbia però modificato anche un’arma molto nota tra i giocatori.

L’update ha infatti depotenziato il fucile tattico noto come DMR 14, riducendo di fatto il moltiplicatore dei danni a collo e torso.

Il team di sviluppo aveva in passato già provato a nerfare l’arma in questione, sebbene il risultato non aveva affatto convinto i giocatori.

La nuova efficacia di quest’arma proveniente da Black Ops Cold War è stata notata subito dopo che l’aggiornamento è apparso online, come testimoniato dalla clip sottostante.

Oltre a questo downgrade, l’aggiornamento ha risolto alcuni problemi legati alle icone del menu di progressione stagionale.

Ma non solo: è stata anche corretta l’interfaccia utente, oltre ad essere stato rimosso un bug che modificava il livello di rarità delle armi contenute nelle varie casse di rifornimento trovate sul campo.

Ricordiamo che in questi giorni è stato alzato il sipario sulla nuova mappa di Warzone che entrerà a far parte del battle royale in concomitanza col lancio di Vanguard, nuovo capitolo del franchise in arrivo a fine anno.

A tal proposito, su SpazioGames vi abbiamo da poco raccontato le prime sensazioni del comparto multigiocatore di Call of Duty Vanguard.x

Per concludere, avete letto anche che una delle feature più richieste dai fan di Call of Duty Warzone potrebbe arrivare anche su console in tempi non sospetti?