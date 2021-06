Call of Duty Warzone, il trailer della Stagione 4 (e i dettagli della storia)

La Stagione 4 di Call of Duty prenderà il via la prossima settimana sia per Black Ops Cold War che per Warzone.

Il battle royale dell’ultimo capitolo della saga Activision si prepara infatti una piccola, grande rivoluzone, grazie a una valanga di novità tutte da provare.

Ora, in attesa del grande evento atteso tra una manciata di giorni, Treyarch ha rilasciato un nuovo teaser trailer per la Stagione 4, che dovrebbe essere resa disponibile attorno al 16 giugno prossimo.

Il video, della durata di un minuto circa, è visionabile nel tweet sottostante:

"All the pieces are in play. Make the call." Following Adler's extraction by Woods and his team, Stitch’s master plan for the Verdansk test subjects faces a new challenge. pic.twitter.com/VEwz2R5qjL — Treyarch Studios (@Treyarch) June 8, 2021

Il nuovo teaser è incentrato sul prosieguo della storia legata a Black Ops Cold War vista nella terza stagione, con Woods intento a salvare Adler da Stitch.

Collaborando con l’agente della CIA Jason Hudson, le informazioni hanno portato gli agenti a Verdansk per l’evento Hunt For Adler visto (e giocato) nella Stagione 3.

La nuova clip mostra ciò che accadrà con la Stagione 4 dal punto di vista di Stitch: Adler è stato salvato, ma Stitch e la sua squadra non sembrano essere troppo preoccupati della cosa, la quale non sembra interferire in alcun modo coi loro piani.

Nel teaser, Stitch afferma che la missione con Adler è ormai completata, ma a quanto pare alcuni satelliti starebbero interferendo con la loro trasmissione. Il pericolo è che il programma noto come Numbers sia in procinto di essere riavviato.

Adler potrebbe quindi essere un agente dormiente, tanto che Stitch sarà chiamato a tentare di abbattere i satelliti in modo da poter trasmettere la sequenza numerica utile ad “attivare” Alder e qualsiasi altra vittima ignara ​​a Verdansk.

Staremo a vedere quindi se la prossima season riuscirà a bissare gli eventi legati all’esplosione nucleare che ha letteralmente rispedito la mappa di Warzone negli anni ’80.

Dopotutto, da quello che sappiamo, la Stagione 4 dovrebbe includere delle sorprese davvero molto succulenti per tutti i fan della saga.

Infine, avete già letto anche che dei leaker di Call of Duty Warzone avrebbero svelato nel dettaglio una mappa che non è mai stata rilasciata nel gioco finale?