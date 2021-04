Call of Duty: Warzone, aggiornamento disponibile (preludio all’esplosione)

Manca ormai pochissimo alla terza stagione di Call of Duty Warzone, evento che prenderà ufficialmente il via nelle prossime ore.

Da ora, però, è disponibile un nuovo aggiornamento da 25 GB (che porta il gioco alla versione 1.36), è scaricabile su PS4 e PS5, in vista dell’esplosione nucleare che interesserà la mappa Verdansk e che promette di portare “il caos più totale”.

Attenzione, però: l’update sarà disponibile al download fino alle 06:00 di domani, ora italiana. Subito dopo, apparirà un messaggio che vi permetterà di installare regolarmente l’aggiornamento, dando così ufficialmente il via alla Stagione 3 di Warzone.

La nostra raccomandazione è di fare spazio sull’hard disk della vostra console, visto e considerato che gli update di Call of Duty sono noti per occupare un bel po’ di GB liberi (quindi, non fatevi trovare impreparati).

L’evento di stasera prenderà il via alle 21:00 ora italiana: con molto probabilità, Verdansk sarà bombardata prima che venga inaugurata una “versione” della mappa in stile anni ’80, ambientata durante la Guerra Fredda (e diventando così del tutto simile all’estetica di Black Ops Cold War).

Ecco la descrizione ufficiale di Activision relativamente all’evento di stasera, come riportato anche da Eurogamer.net:

Verdansk sta per riscaldarsi in grande stile. La situazione a ha raggiunto un livello critico. Sembra che la zona di combattimento sia diventata troppo pericolosa anche per un operatore di livello 1. È imminente una conflagrazione? La risposta non la sappiamo, anche se vi raccomandiamo di cancellare i vostri impegni per la settimana e prepararvi a un crescendo di caos totale all’interno della zona di guerra.

