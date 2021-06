Call of Duty Warzone, una divertente emote viene utilizzata per combattere

La Stagione 4 di Call of Duty Warzone ha introdotto una nuova emote che sta divertendo i fan, fornendo loro uno strumento molto divertente con cui provocare i nemici.

Nel battle royale integrato su Call of Duty Black Ops Cold War sono state infatti introdotte in particolare alcune emote, una delle quali è comunque considerata offensiva per ovvi motivi, trattandosi di un dito medio.

L’ultima feature in particolare, come riportato da Game Rant, è però decisamente più raffinata, consentendo al nostro operatore di fumare un sigaro.

La particolarità di questa emote, ed il motivo per cui i fan ne sono rimasti entusiasti, è sicuramente il fatto che può essere utilizzata anche impugnando un’arma.

Una emote introdotta nella Stagione 4 di Warzone viene usata anche in combattimento.

Il nostro operatore utilizzerà infatti solamente la mano sinistra per impugnare il sigaro e fumarlo: di conseguenza, se abbiamo deciso di equipaggiare un’arma da fuoco a due mani, il nostro personaggio sarà costretto a riporla momentaneamente per continuare il suo momento di relax.

Se invece i giocatori sceglieranno di utilizzare un’arma che può essere utilizzata con una sola mano, il personaggio potrà continuare a sparare fumando il sigaro allo stesso tempo, creando dunque una scena particolarmente divertente con cui poter provocare i nostri avversari.

Una dimostrazione in particolare di questa feature l’ha mostrata l’utente Reddit JussVibes con una clip video, che mostra anche un buffo filmato dell’attore Arnold Schwarzenegger che vende sigarette, per rendere ancora di più la comicità del momento:

Quest’aggiunta della Stagione 4 è stata dunque particolarmente apprezzata dai fan, che si stanno divertente a fumare davanti ai propri avversari, creando scene decisamente divertenti.

L’aggiornamento di Call of Duty Warzone non è però rimasto esente dai bug: una porta è in grado di uccidere istantaneamente i giocatori con un solo tocco.