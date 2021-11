Call of Duty Vanguard “calpesta” il Corano: arrivano le scuse ufficiali

Dopo tanti mesi di lunga attesa, Call of Duty Vanguard è finalmente uscito sul mercato ed ha reso disponibili le nuove mappe per la modalità zombie, che però hanno attirato l’attenzione di una grande fascia di utenti per i motivi sbagliati.

Molti giocatori non hanno infatti impiegato molto tempo a scoprire che in una mappa di COD Vanguard fosse possibile calpestare letteralmente le pagine del Corano: una scelta di game design che, prevedibilmente, ha scatenato le ire della community.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione, Vanguard si è rivelato un gioco divertente ma poco coraggioso, ma l’ultima aggiunta ha sorpreso in modo negativo una larga parte dei fan, sentitasi offesa dal comportamento degli sviluppatori.

Il successo ottenuto dall’ultimo capitolo sparatutto ha comunque ribadito un costante crollo del mercato fisico, con le copie digitali che continuano a diventare sempre più vendute.

Come riportato da Dexerto (via GameSpot), i giocatori di Call of Duty non hanno perso tempo per manifestare tutta la propria rabbia sui social network per un atteggiamento considerato irrispettoso per i credenti.

A questi si è aggiunto anche lo sviluppatore Rami Ismail, molto attento alla rappresentazione dei temi sensibili e della diversità nei videogiochi, che ha sottolineato come non ci sia motivo di mancare di rispetto nei confronti della cultura di due miliardi di persone «con un asset usa e getta».

Could we -please- just not put text from the Quran on the ground or on places people where people can walk on it. Even if you think religion is nonsense, there's just no reason to be disrespectful towards two billion people's culture & beliefs in a videogame for a throwaway asset https://t.co/a1fzv8EVwN

— Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) November 10, 2021