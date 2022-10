Call of Duty su Xbox Game Pass? Non subito, e la «colpa» è di Sony

Call of Duty è una serie che ha sicuramente vissuto tanti alti e pochi bassi, grazie anche e soprattutto a un numero di episodi fuori scala, rilasciati a cadenza regolare.

L’ultimo capitolo, ossia COD Vanguard (che trovate a prezzo stracciato su Amazon), non ha però lasciato il segno come sperato, tanto che i prossimi giochi del franchise rivedranno molte delle priorità settate in precedenza.

Del resto, Activision avrebbe deciso di mettere in pausa la serie nel 2023, cosa questa che lascia intendere la portata dei cambiamenti in arrivo.

Sebbene la serie tornerà molto presto con Modern Warfare 2, l’accordo di Microsoft per l’acquisizione di Activision Blizzard continua a far emergere nuovi dettagli circa il futuro di COD.

Come riportato anche da Games Radar, sembra che Call of Duty non arriverà su Xbox Game Pass per diversi anni ancora, indipendentemente dall’esito dell’accordo di Microsoft per l’acquisizione dello sviluppatore Activision Blizzard.

Nell’ambito del processo di approvazione dell’accordo, Xbox sta cercando di ottenere l’approvazione di varie autorità internazionali. L’acquisizione di Activision Blizzard ha infatti ricevuto l’ok in Arabia Saudita e Brasile, ad esempio, mentre l’autorità di vigilanza sulla concorrenza del Regno Unito ha bisogno di tempo extra per dare luce verde.

Per questo motivo, il processo di approvazione è passato a una seconda fase, in cui Microsoft ha avuto l’opportunità di rispondere alle preoccupazioni dell’Autorità per la concorrenza e i mercati, secondo cui l’operazione potrebbe «ridurre sostanzialmente la concorrenza nel settore delle console di gioco».

Microsoft sostiene che gli obblighi contrattuali preesistenti – come quelli tra il creatore di PlayStation, Sony, e Activision Blizzard – le impedirebbero anche di inserire subito diversi titoli di Call of Duty nell’acquisto in abbonamento di Game Pass.

«L’accordo tra Activision Blizzard e Sony prevede restrizioni sulla possibilità di inserire titoli di Call of Duty in Game Pass per un certo numero di anni», si legge nel documento originale.

Quindi, anche se l’accordo dovesse andare in porto l’anno prossimo come previsto, è probabile che non vedremo nessun Call of Duty con l’abbonamento a Xbox Game Pass per un bel po’.

Restando in tema, Activision e Infinity Ward hanno da poco rivelato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Call of Duty Modern Warfare 2.

Ma non solo: sempre parlando di in Modern Warfare 2, nel gioco potrebbero fare la loro apparizione anche calciatori famosi come Messi e Neymar,