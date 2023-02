Call of Duty sarebbe il motivo principale per cui la gente compra PS5 e PS4

La saga di Call of Duty, complice l’uscita di Modern Warfare 2, Warzone 2 e DMZ, è sicuramente uno dei franchise più forti di tutti i tempi.

L'entusiasmo ottenuto per MW2 ha infatti riportato la serie sulla cresta dell'onda.

Del resto, il secondo capitolo di Modern Warfare è stato l’episodio che ha venduto più copie in assoluto nel suo weekend di apertura, cosa questa che vorrà pur dire qualcosa, a livello pratico.

Come riportato anche da Push Square, infatti, stando a un sondaggio Call of Duty è il motivo principale per cui la gente compra PS5 e PS4.

Non è una grande sorpresa, ma la popolarità complessiva di Call of Duty sulle console PlayStation è stata usata come punta di lancia contro la proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

La Competitions and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha infatti scoperto che un numero apparentemente significativo di consumatori acquista una PlayStation principalmente per i giochi di COD.

Attraverso dei sondaggi (come riportato da Christopher Dring), la CMA ha scoperto che l’88% degli utenti acquista PlayStation per la disponibilità di uno o più giochi. E di questo 88%, ben il 73% ha dichiarato che Call of Duty è uno di quelli.

È una statistica interessante, visto e considerato che Call of Duty è un gioco multipiattaforma. Tuttavia, Sony ha stipulato da anni un accordo di marketing per la proprietà intellettuale, che garantisce anche contenuti esclusivi per la piattaforma.

È chiaro quindi che Call of Duty è ormai fortemente associato al marchio PlayStation, almeno agli occhi della maggior parte dei consumatori.

Per dare un ulteriore contesto, il sondaggio ha anche rilevato che il 69% dei giocatori ha scelto PlayStation per titoli esclusivi (God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West, e tanti altri.), mentre il 45% lo ha fatto per Grand Theft Auto V, in particolare.

La CMA, per chi non lo sapesse, è una delle organizzazioni che attualmente si oppone all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Recentemente ha dichiarato che l’accordo potrebbe portare a un vantaggio sleale nel settore dei giochi, con conseguenze negative per i giocatori.

Nel mentre, se siete curiosi di scoprire altri dettagli sull’ultimo capitolo della serie bellica, sulle nostre pagine trovate la recensione completa di Call of Duty Modern Warfare 2, nella quale vi abbiamo spiegato che «è un episodio che farà felici coloro che da molti anni mancano l’appuntamento con Call of Duty, ma che non riesce davvero ad alzare l’asticella.»