Call of Duty: Warzone, Fabio Rovazzi diventa (davvero) l’operatore Morte

Ci sono notizie che scriverne è ancora più sorprendente che leggerne: Fabio Rovazzi, ben noto cantante italiano (autore di pezzi di gran successo come Volare, Tutto Molto Interessante e il celebre il singolo di esordio Andiamo a comandare), ha prestato il proprio volto per il nuovo operatore di origini italiane di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare.

A quanto pare è tutto vero: Rovazzi ha deciso di offrire il suo aspetto per il modello poligonale dell’operatore Morte, noto con il nome di Sergio Sulla, introdotto nella Stagione 5.

Un'immagine del personaggio di Rovazzi/Sergio Sulla

Da quanto sappiamo, Morte è un fan sfegatato del genere degli Spaghetti Western alla Sergio Leone (il suo vestiario tradisce infatti i suoi gusti), fa parte della Coalizione ed è un ex componente del nono Reggimento d’assalto paracadutisti, noto anche come Col Moschin (reparto di maggiore tradizione delle forze speciali italiane).

Rovazzi aveva lasciato intendere di essere al lavoro su “qualcosa” solo alcuni giorni fa, come reso noto in un post Instagram pubblicato dall’artista sul suo profilo ufficiale.

Non ci rimane che attendere il reveal ufficiale di Call of Duty Black Ops: Cold War – nuovo capitolo della serie di sparatutto previsto per la fine dell’anno, per tutti i dettagli del prossimo capitolo targato Treyarch e Activision. Tenetevi pronti per le 19:30 di mercoledì sera, 26 agosto 2020, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Il nuovo episodio è stato annunciato con un breve trailer chiamato «Know Your History» (ossia «Conosci la tua storia»), disponibile da pochi giorni anche sottotitolato in italiano.

Non perdete anche il nostro speciale dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, nel quale vi abbiamo raccontato tutte le novità del nuovo aggiornamento.