Call of Duty, insider svela il titolo (e la trama) del prossimo episodio

Mentre gli appassionati del franchise attendono con ansia Call of Duty Vanguard, spuntano le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il titolo del prossimo episodio della serie.

Se Vanguard, atteso per il 5 novembre, si focalizzerà ancora una volta sulla Seconda Guerra Mondiale, il suo successore potrebbe presentare un setting narrativo nettamente diverso.

Ma la serie non è composta solo da capitoli canonici: basti pensare a Warzone, battle royale frequentatissimo dai cheater, che Activision ha voluto punire negandogli l’accesso alla beta del prossimo capitolo.

Malgrado i buoni propositi, la beta di Vanguard su PS4 ha fatto spaventare i fan, trovatisi davanti a un prodotto dalle performance deludenti (che si spera verranno migliorate in occasione del lancio).

Per quanto riguarda l’episodio in uscita nel 2022, è già spuntato un nome che farà felici i giocatori della prima ora e quelli che si sono avvicinati al franchise grazie al capitolo del 2019, Modern Warfare.

Secondo l’insider Tom Henderson, le cui previsioni si sono spesso rivelate attendibili e accurate (anche su Battlefield 2042), il nuovo gioco della serie sarà proprio Call of Duty Modern Warfare II.

Oltre al titolo del prossimo episodio, Henderson si è sbilanciato snocciolando qualche dettaglio sul capitolo in uscita nel 2023, che presenterebbe un’ambientazione futuristica simile a quanto visto in Black Ops 2 (via GameRant).

La “soffiata” dell’insider sorprende solo fino a un certo punto, se si considera il successo del gioco lanciato nel 2019 e la forte richiesta dei fan di vedere un sequel diretto ambientato nello stesso universo narrativo.

Per differenziare il nuovo corso da quello iniziato nel 2007 con l’originale Modern Warfare (la cui omonimia con il prodotto lanciato tre anni fa causò qualche confusione di troppo), stavolta Infinity Ward opterà per una numerazione romana (II) per non confondere il sequel con quello lanciato nel 2009 (contrassegnato dalla numerazione araba).

Tom Henderson sostiene inoltre di aver già visto la box art di Modern Warfare II, e l’ha descritta come «spettacolare». In merito alla storia, l’insider è convinto che sarà focalizzata sulla lotta ai cartelli della droga portata avanti dalla Task Force 141 e ci consentirà di esplorare location iconiche come la Favela dell’originale Modern Warfare 2.

Se la serie principale vi interessa in modo marginale e preferite dedicarvi a Warzone, sappiate che la nuova patch è disponibile da pochissimo (e vi abbiamo già spiegato quali sono i cambiamenti introdotti per l’occasione).

Ma è anche tempo di novità nel free-to-play, che sarebbe pronto a sorprendere l’utenza con un’amatissima new entry proveniente dal mondo del cinema horror.

Se invece siete indecisi se acquistare Vanguard su PS5 o Xbox Series X|S, un video vi aiuterà a scegliere quale potrebbe essere la migliore versione next-gen.