Call of Duty girerà davvero così bene su Switch? Qualcuno ha seri dubbi

Microsoft ha da poco confermato di aver firmato un accordo per portare la serie Call of Duty sulle console Nintendo per i prossimi 10 anni, senza alcun limite o impedimento.

La serie di sparatutto è uno dei franchise più importanti sul mercato, come dimostrato dal successo di Modern Warfare 2 (che trovate in sconto su Amazon).

Per questo motivo fu annunciato l’accordo con Nintendo, una strategia importante a livello comunicativo che va ad affiancarsi anche alla questione legata all’acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft.

Ora, dopo la conferma ufficiale, qualcuno sembra però piuttosto scettico circa il fatto che una serie come COD possa girare tranquillamente su una console come Switch.

Come riportato anche da Games Radar, l’autorità di regolamentazione della concorrenza del Regno Unito – la Competition and Markets Authority (CMA) – ha pubblicato le sue conclusioni provvisorie sull’affare COD-Nintendo, dove la questione viene discussa in modo più dettagliato.

La domanda, infatti, è una e una soltanto: quanto potrebbe funzionare bene Call of Duty su Nintendo Switch? Secondo l’ente di controllo nazionale, non um granché.

«Abbiamo avuto prova che gli sparatutto di grandi dimensioni non girano bene sulle console Nintendo a causa della loro differenziazione tecnica», si legge nel rapporto.

«Una terza parte ha affermato che gli sparatutto ad alta intensità grafica sono spesso destinati originariamente a PlayStation e Xbox a causa delle caratteristiche specifiche delle prestazioni delle loro console e che il porting su Nintendo Switch potrebbe richiedere investimenti finanziari e compromessi sulla qualità grafica o l’uso di soluzioni di cloud-gaming».

Per quanto riguarda il cloud gaming, il rapporto rileva che Resident Evil Village è stato in grado di essere lanciato su Switch con «un gameplay con livelli di fedeltà grafica paragonabili a quelli di un PC di alto livello, di una PlayStation 5 o di una Xbox Series X». Tuttavia, l’ente di controllo UK non è convinto che COD possa fare lo stesso. Staremo a vedere.

E mentre Call of Duty sembra non salterà neanche il 2023, la serie continuerà sempre a far discutere per motivi spesso lontani dalla qualità dei giochi stessi.

Restando in tema, COD è il tema focale di Xbox da molto tempo, e Phil Spencer ha parlato del modo in cui diventerà multipiattaforma.

Ma non solo: un sondaggio ha svelato che un numero significativo di consumatori acquista una PlayStation principalmente per i giochi di Call of Duty.