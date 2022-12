Call of Duty giocabile gratis, da tutti, ma solo fino al weekend

Activision ha annunciato che la prima prova multigiocatore gratuita di Call of Duty Modern Warfare 2 verrà lanciata oggi, 15 dicembre 2022.

Difatti, pare che l’entusiasmo ottenuto per il secondo capitolo di Modern Warfare (lo trovate su Amazon) possa aver riportato la serie sulla cresta dell’onda.

Del resto, Modern Warfare 2 è stato infatti il capitolo che ha venduto più copie in assoluto nel suo weekend di apertura, che poco non è.

Ora, dopo che Activision ha deciso di mescolare le carte in tavola per il suo “nuovo” battle royale di riferimento, ossia Warzone 2.0, i giocatori potranno ora testare con mano anche il comparto multigiocatore di MW2.

La prova gratuita sarà attiva dalle ore 19:00 di oggi e sarà disponibile fino al 19 dicembre prossimo, ossia il weekend di questa settimana (via PSU).

La prova multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare 2 offrirà l’accesso alle modalità di gioco Team Deathmatch, Hardpoint, Domination e Kill Confirmed, oltre all’opzione per la terza persona per ciascuna modalità.

Saranno disponibili inoltre tre mappe, tra cui Farm 18 e El Asilo, lanciate insieme allo sparatutto in questione, oltre a Shipment, arrivata all’inizio di questa settimana come parte di Modern Warfare 2 Season 1 Reloaded.

Il gioco ha portato a numeri da record anche per la componente online che, a causa del grande afflusso di utenti, ha avuto non pochi problemi durante il day one.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli sull’ultimo capitolo della saga, sulle nostre pagine trovate la recensione completa di Call of Duty Modern Warfare 2, nella quale vi abbiamo spiegato che il gioco «è un episodio che farà felici coloro che da molti anni mancano l’appuntamento con Call of Duty, ma che non riesce davvero ad alzare l’asticella per chi si sta tenendo al passo con tutte le novità in termini di shooter in prima persona e multiplayer, che qui non compiono significativi passi in avanti.»