Call of Duty è da record su Twitch, ma Warzone non c’entra: c’è un grande ritorno

Call of Duty è da sempre uno dei franchise più popolari tra i videogiocatori di tutto il mondo: i capitoli della serie sparatutto in prima persona di Activision sono costantemente tra i più giocati e venduti al mondo.

Sulla piattaforma di streaming Twitch ha avuto in particolar modo successo il battle royale Warzone, ma questa volta è stato un gioco a sorpresa a conquistare lo scettro di titolo più visto nelle ultime ore: si tratta di COD Modern Warfare 3.

La serie Modern Warfare è sicuramente tra le più amate, come dimostrato dall’annuncio dell’ultimo capitolo in uscita proprio quest’anno, ma ciò che ha decisamente sorpreso è scoprire un titolo «dimenticato» salire così in fretta all’improvviso nelle classifiche di Twitch.

Come riportato da Game Rant, il terzo capitolo di Modern Warfare, che ricordiamo essere stato pubblicato nel 2011, è diventato improvvisamente il gioco più visto con ben 400mila spettatori, dietro alla sola categoria «Just Chatting».

Per fare un confronto e rendere meglio l’idea di tale successo, il secondo titolo più visto sulla piattaforma streaming di Amazon è stato il popolarissimo League of Legends, fermo a «soli» 281mila spettatori.

Questo incredibile risultato è stato possibile grazie agli streamer più popolari della Spagna, che hanno organizzato un grande torneo di Modern Warfare 3 con i content creator più popolari della regione.

La programmazione di questo grande evento, oltre alla curiosità di vedere di nuovo un gioco uscito 10 anni fa in cima alle classifiche, ha fatto il resto: la community di Call of Duty si è dunque unita per quello che si è rivelata essere una vera e propria rinascita per il terzo capitolo della serie.

Va anche considerato che la stessa rinascita di Modern Warfare 3 è stata accolta come un modo che consentisse ai fan di «protestare» contro l’attuale stato di Warzone e Vanguard, non ritenuti all’altezza delle aspettative.

In altre parole, i fan sono stati contenti di veder trionfare un titolo che rappresentava la precedente era di Call of Duty, augurandosi che presto il franchise torni in questa direzione.

Probabilmente la nuova popolarità di Modern Warfare 3 su Twitch non è destinata a durare ancora a lungo, ma si è trattato sicuramente di un grande ritorno che ai fan più nostalgici avrà fatto certamente piacere: chissà se in futuro si verificheranno iniziative simili per altri episodi della serie.

In ogni caso, Activision non ha intenzione di fermarsi e continua a lavorare ai nuovi capitoli del franchise, annunciando anche un adattamento di Warzone su mobile.

Sembra però che nel 2023 non vedremo per la prima volta da tanti un nuovo gioco principale di Call of Duty: il capitolo del prossimo anno dovrebbe essere un free-to-play.