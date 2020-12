Call of Duty Black Ops Cold War Stagione 1 al via: come scaricarla

Activision ha deciso di ritardare di pochi giorni il lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War Stagione 1, la prima carrellata di contenuti speciali per l’ultimo capitolo della serie bellica di sparatutto in soggettiva.

Il contenuto verrà reso disponibile a partire da domani, mercoledì 16 dicembre 2020 (la motivazione del posticipo era legata al voler schivare l’uscita di Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED).

A quanto pare, ci siamo: l’aggiornamento con i contenuti della Season One 1 di Black Ops Cold War può essere messo in preload solo ed esclusivamente per gli utenti in possesso di una copia del gioco in versione PlayStation 4 e PlayStation 5.

Some players on PlayStation 4 are currently getting a pre-load of the new #Warzone patch update, version 1.30. The update is 21GB.

The update is set to roll out to all players on all platforms at 11PM PT tonight.

— Call of Duty News (@charlieINTEL) December 15, 2020