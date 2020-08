Call of Duty Black Ops: Cold War, il trailer in italiano ci prepara alla guerra

Lo scorso 19 agosto, Activision ha confermato di essere al lavoro su Call of Duty Black Ops: Cold War noto in precedenza come il Call of Duty 2020, confermando così il nome del gioco (che circolava da tempo sul web)

Il gioco è stato annunciato con un trailer chiamato «Know Your History», ora disponibile anche interamente sottotitolato in italiano!

«Conosci la tua storia» è il video che trovate nel player sottostante, della durata di circa un minuto, atto ad immergerci nella tesa atmosfera bellica del gioco.

Il video, che purtroppo non contiene alcuna sezione gameplay tratto da Call of Duty Black Ops: Cold War, ci mostra una lunga intervista dell’ex informatore del KGB Yuri Bezmenov, noto anche con il nome di Tomas David Schuman.

L’uomo svela inftti metodi utilizzati dal KGB per provare a far cadere il governo degli Stati Uniti d’America durante la Guerra Fredda, periodo storico scelto per il nuovo gioco (nato intorno al 1947).

Se siete curiosi di vedere il nuovo capitolo della saga di COD in azione, non temete: c’è già una data. Il prossimo appuntamento con il worldwide reveal avverrà mercoledì 26 agosto, giorno durante il quale Call of Duty Black Ops: Cold War verrà finalmente mostrato al mondo intero.

Ricordiamo anche che Activision ha da poco mostrato la key art ufficiale del gioco, che a quanto pare campeggerà sulla copertina del gioco in versione fisica.

Infine, se non lo avete fatto, vi rimandiamo subito anche al nostro speciale dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, nel quale facciamo il punto in maniera estremamente dettagliata su tutte le novità del nuovo aggiornamento (incluse armi, mappe e altro ancora).